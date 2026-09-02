Slušaj vest

Mobilni telefon proveravamo pre nego što krenemo na posao, u šetnju, na put ili izlet, a pogled se najčešće prvo zaustavlja na malom oblaku i procentu ispisanom pored njega. Ako aplikacija pokazuje 70 odsto šanse za kišu, mnogi će odmah posegnuti za kišobranom ili promeniti planove.

Međutim, upravo je taj podatak jedan od najčešće pogrešno protumačenih delova vremenske prognoze. Procenat ne otkriva koliko će dugo kiša padati, niti koliki će deo grada zahvatiti. Njegovo značenje je mnogo jednostavnije: pokazuje kolika je verovatnoća da će u određenom vremenskom periodu na vašoj lokaciji pasti merljiva količina kiše.

Šta znači 70 odsto šanse za kišu?

Foto: RHMZ

Kada vremenska prognoza pokaže 70 odsto, to ne znači da će padavine trajati tokom 70 odsto dana. Takođe, ne znači ni da će kišazahvatiti 70 odsto teritorije grada ili opštine.

Ova brojka govori da postoji 70 odsto verovatnoće da će na mestu za koje proveravate prognozu, u naznačenom periodu, biti padavina.

Drugim rečima, moguće je da će kiša trajati svega nekoliko minuta, ali i da će padati nekoliko sati. Sam procenat ne pruža informacije o njenom trajanju ili intenzitetu.

Kako se izračunava verovatnoća padavina?

Meteorološka prognoza nastaje na osnovu velikog broja podataka koji se neprekidno prikupljaju širom sveta. Informacije stižu sa satelita, meteoroloških stanica, radara, brodova i okeanskih bova, a zatim se obrađuju uz pomoć složenih računarskih modela.

Ti modeli ne izrađuju samo jednu prognozu. Pokreće se veći broj simulacija sa neznatno promenjenim početnim uslovima kako bi meteorolozi mogli da procene koji je ishod najverovatniji.

Foto: Oleg Elkov / Alamy / Profimedia

Ako, na primer, sedam od deset simulacija pokaže da će na određenoj lokaciji biti kiše, u prognozi se može pojaviti podatak da je verovatnoća padavina 70 odsto. Zato je prikazani procenat zapravo rezultat više mogućih vremenskih scenarija.

Visok procenat ne znači nužno jak pljusak

Još jedna česta greška jeste povezivanje procenta sa količinom kiše. Šansa za padavine od 80 odsto ne mora da znači da se očekuje nevreme ili dugotrajan pljusak. Moguće je da će pasti samo slaba i kratkotrajna kiša.

Isto tako, verovatnoća od 20 odsto ne garantuje da će vreme ostati suvo. Ukoliko se lokalni oblak formira upravo iznad vaše lokacije, može doći do obilnog, ali kratkog pljuska.

Procenat, dakle, odgovara na pitanje kolika je mogućnost da će kiša pasti, ali ne govori kakva će ona biti.

Zašto aplikacije retko pokazuju 100 odsto?

Foto: Shutterstock

Atmosfera se neprestano menja, zbog čega ni savremeni meteorološki modeli ne mogu uvek sa potpunom sigurnošću da predvide šta će se dogoditi na sasvim određenom mestu.

Dovoljna je mala promena vetra, temperature ili vlažnosti vazduha da oblak promeni pravac, oslabi ili se razvije u snažniju olujnu ćeliju. Zbog toga vremenske aplikacije često prikazuju 90 ili 95 odsto verovatnoće, čak i kada se kiša smatra gotovo izvesnom.

Prognoza nije čvrsto obećanje, već stručna procena zasnovana na trenutno dostupnim podacima i najverovatnijem razvoju vremenskih prilika.

Kako pravilno čitati prognozu za kišu?

Ako želite da saznate da li će vam padavine zaista pokvariti planove, nemojte se oslanjati samo na procenat koji vidite uz simbol kiše. Otvorite prognozu po satima i obratite pažnju na očekivanu količinu padavina.

Važno je proveriti:

u kom periodu se očekuje kiša

koliko bi padavine mogle da traju

koja količina kiše je predviđena

da li postoji upozorenje na grmljavinu i jak vetar

kako se prognoza menja tokom dana

Ako je verovatnoća kiše visoka, ali je najavljena veoma mala količina padavina, moguće je da vas očekuje samo kratka rosulja. Ukoliko je procenat niži, ali se najavljuju grmljavinski oblaci, postoji mogućnost lokalnog i snažnog pljuska.

Video: Nova aplikacija Parking servisa