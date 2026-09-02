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Penzionisani agent FBI-a Džoi Navaro, koji je u službi proveo 25 godina, tvrdi da postoji tip ličnosti koji u svakodnevnim odnosima može da napravi više štete od psihopata.

Navaro, jedan od osnivača FBI programa za bihevioralnu analizu, smatra da su posebno opasne osobe s izraženim malignim narcističkim crtama. Dok psihopate, kojih prema procenama ima oko jedan odsto, češće dolaze u sukob sa zakonom zbog težih krivičnih dela, maligni narcisi, kaže, najviše štete nanose ljudima iz svog neposrednog okruženja, piše LADBible.

Tvrdi da najviše stradaju ljudi iz njihove blizine

Iako se psihopatija često povezuje s najopasnijim oblicima ponašanja, Navaro na osnovu svog iskustva tvrdi da je slika složenija. "Prema pismima koja dobijam poslednjih desetak godina, još otkako sam napisao knjigu, rekao bih da je maligni narcis taj koji verovatno nanosi najviše štete", rekao je.

Objašnjava da takve osobe sebe uzdižu, dok druge omalovažavaju i obezvređuju, a upravo taj odnos, tvrdi, često dovodi do ozbiljnih posledica za partnera, porodice ili bliske ljude.

Prema njegovim rečima, žrtve zbog takvih odnosa neretko trpe emocionalne i finansijske posledice.

Šta se podrazumeva pod malignim narcizmom

Maligni narcizam nije zasebna zvanična psihijatrijska dijagnoza. Reč je o kombinaciji izraženog osećaja sopstvene važnosti, manjka empatije, manipulativnog ponašanja, sumnjičavosti i potrebe za kontrolom drugih. Kod takvih osoba mogu da se pojave i antisocijalne i agresivne crte.

Navaro kaže da je upravo sposobnost takvih ljudi da dugoročno iscrpljuju i kontrolišu one oko sebe i to je ono što ih čini posebno opasnim u bliskim odnosima.

"Dok se kriminalci koji pljačkaju banke ili napadaju ljude češće povezuju s psihopatijom ili sociopatijom, smatram da maligni narcis najveću štetu nanosi u direktnom odnosu s drugim ljudima", rekao je.

Koji znakovi mogu da upućuju na maligni narcizam?

Verywell Mind navodi da znakovi mogu da se razlikuju od osobe do osobe, u zavisnosti od toga koliko su pojedine osobine izražene. Ipak, među češćim upozoravajućim znakovima navode se:

velika preokupiranost lepotom, inteligencijom, uspehom i moći

iskorišćavanje drugih radi lične koristi

uverenje da zaslužuju samo "najbolje"

nedostatak empatije

prenaglašena slika o sopstvenoj važnosti

sklonost okrivljavanju drugih za svoje ponašanje

nedostatak griže savesti i ravnodušnost prema boli koju nanose drugima

burne ili agresivne reakcije kada se osete povređeno, kritikovano ili omalovaženo

Važno je naglasiti da pojedine od ovih osobina same po sebi ne znače da je neko maligni narcis. Za procenu poremećaja ličnosti potreban je širi obrazac ponašanja i stručna procena.

U galeriji pogledajte fotografije ozloglašenog serijskog ubice Teda Bandija:

1/6 Vidi galeriju Ted Bandi - ozloglašeni serijski ubica Foto: Facebook Printscreen, Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Psihopate nije uvek lako prepoznati

Navaro pritom upozorava da ni psihopatiju nije jednostavno prepoznati na prvi pogled. Kao primer navodi serijskog ubicu Teda Bandija, koji je u javnosti ostavljao utisak šarmantne, rečite i društveno funkcionalne osobe.

"Da je hodao ulicom, ne biste mogli da pokažete na njega i kažete: 'Evo psihopata'", rekao je Navaro. "Morate da posmatrate ponašanje, način na koji se odnosi prema drugima, kako ih doživljava i ima li savest."

Navaro se s Bandijem susreo još 1975. godine, dok je kao mladi policajac radio na slučaju nestanka 15-godišnje Suzan Kertis s kampusa koji je nadzirao.

Bandi je godinama kasnije, neposredno pre pogubljenja 1989, priznao njenu otmicu i ubistvo. Navaro je kasnije rekao da i danas žali što ga tada nije prepoznao kao moguću pretnju i veruje da ga je možda video kako se te noći kretao kampusom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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