Ovde se krio Osama bin Laden: Jutjuber snimio šta se danas nalazi na mestu gde je boravio lider Al Kaide i svi su šokirani
Na praznoj parceli u pakistanskom gradu Abotabadu danas se čuju dečja graja i udarci loptice za kriket. Ništa na prvi pogled ne ukazuje na to da se upravo na tom mestu nekada nalazilo jedno od najpoznatijih tajnih skrovišta na svetu – kuća u kojoj je poslednje godine života proveo Osama bin Laden.
Nekadašnji lider Al Kaide godinama se skrivao iza visokih zidova trospratnog kompleksa u naselju Bilal Taun. Zgrada je posle njegove smrti srušena, a zemljište je u međuvremenu dobilo potpuno drugačiju namenu.
Pogledajte u galeriji fotografije bivšeg vođe Al Kaide:
Kako ova lokacija danas izgleda pokazao je putopisni jutjuber poznat kao Luk on d muv, koji je posetio Abotabad i razgovarao sa decom iz komšiluka.
– Dame i gospodo, dobrodošli u Bilal Taun. Uspeli smo – rekao je po dolasku.
Od tajnog kompleksa nije ostalo gotovo ništa
Osama bin Laden ubijen je 2. maja 2011. godine u operaciji američkih specijalaca. Akcija izvedena u Abotabadu okončala je višegodišnju potragu za jednim od najtraženijih ljudi na svetu, dok je kompleks u kojem se skrivao preko noći postao predmet interesovanja međunarodne javnosti.
Pakistanske vlasti srušile su trospratnu građevinu u februaru 2012. godine. Nestali su kuća, zidovi i ograda koji su godinama skrivali šta se događalo unutar imanja.
Više od decenije kasnije, na tom mestu nalazi se uglavnom prazna površina koju su deca iz kraja pretvorila u improvizovani teren za kriket.
Pogledajte u galeriji kako danas izgleda mesto na kom se skrivao:
Deca se igraju tamo gde se skrivao Bin Laden
Vloger je očekivao lokaciju obeleženu teškom prošlošću, ali ga je dočekao sasvim običan prizor iz komšiluka. Deca su trčala po terenu i igrala se, ne obraćajući mnogo pažnje na istorijski značaj parcele.
– Kao što možete da vidite, mališani se igraju i uživaju. Ovo je bezopasno mesto – rekao je.
Kontrast između prošlosti i sadašnjosti posebno ga je iznenadio. Prostor koji je nekada bio izolovan visokim zidovima danas je otvoren i dostupan stanovnicima naselja. Umesto stražara, tajnosti i straha, njime odjekuju glasovi dece.
Luk se na kraju pridružio njihovoj igri kriketa, čime je snimak dobio gotovo nestvaran prizor – putopisac i mališani zabavljaju se na zemljištu na kojem se završila jedna od najvećih potraga u modernoj istoriji.
Pokazali mu ostatke srušene građevine
Deca su mu pokazivala delove betona za koje veruju da pripadaju srušenom kompleksu. Dok ih je držao u rukama, vloger je pokušavao da poveže miran prizor pred sobom sa događajima koji su se tu odigrali 2011. godine.
U blizini više nema građevine, visokih zidova ni jasnih oznaka koje bi otkrile da je upravo na toj parceli godinama živeo čovek za kojim je tragao gotovo čitav svet.