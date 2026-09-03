da li ste znali

da li ste znali

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Na praznoj parceli u pakistanskom gradu Abotabadu danas se čuju dečja graja i udarci loptice za kriket. Ništa na prvi pogled ne ukazuje na to da se upravo na tom mestu nekada nalazilo jedno od najpoznatijih tajnih skrovišta na svetu – kuća u kojoj je poslednje godine života proveo Osama bin Laden.

Nekadašnji lider Al Kaide godinama se skrivao iza visokih zidova trospratnog kompleksa u naselju Bilal Taun. Zgrada je posle njegove smrti srušena, a zemljište je u međuvremenu dobilo potpuno drugačiju namenu.

Pogledajte u galeriji fotografije bivšeg vođe Al Kaide:

1/4 Vidi galeriju Osama bin Laden je nekadašnji vođa terorističke organizacije Al Kaida Foto: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia, z03 / Zuma Press / Profimedia

Kako ova lokacija danas izgleda pokazao je putopisni jutjuber poznat kao Luk on d muv, koji je posetio Abotabad i razgovarao sa decom iz komšiluka.

– Dame i gospodo, dobrodošli u Bilal Taun. Uspeli smo – rekao je po dolasku.

Od tajnog kompleksa nije ostalo gotovo ništa

Osama bin Laden ubijen je 2. maja 2011. godine u operaciji američkih specijalaca. Akcija izvedena u Abotabadu okončala je višegodišnju potragu za jednim od najtraženijih ljudi na svetu, dok je kompleks u kojem se skrivao preko noći postao predmet interesovanja međunarodne javnosti.

Pakistanske vlasti srušile su trospratnu građevinu u februaru 2012. godine. Nestali su kuća, zidovi i ograda koji su godinama skrivali šta se događalo unutar imanja.

Više od decenije kasnije, na tom mestu nalazi se uglavnom prazna površina koju su deca iz kraja pretvorila u improvizovani teren za kriket.

Pogledajte u galeriji kako danas izgleda mesto na kom se skrivao:

1/7 Vidi galeriju Na mestu gde se skrivao Osama bin Laden danas se igraju deca Foto: youtube/ Luke On The Move

Deca se igraju tamo gde se skrivao Bin Laden

Vloger je očekivao lokaciju obeleženu teškom prošlošću, ali ga je dočekao sasvim običan prizor iz komšiluka. Deca su trčala po terenu i igrala se, ne obraćajući mnogo pažnje na istorijski značaj parcele.

– Kao što možete da vidite, mališani se igraju i uživaju. Ovo je bezopasno mesto – rekao je.

Kontrast između prošlosti i sadašnjosti posebno ga je iznenadio. Prostor koji je nekada bio izolovan visokim zidovima danas je otvoren i dostupan stanovnicima naselja. Umesto stražara, tajnosti i straha, njime odjekuju glasovi dece.

Luk se na kraju pridružio njihovoj igri kriketa, čime je snimak dobio gotovo nestvaran prizor – putopisac i mališani zabavljaju se na zemljištu na kojem se završila jedna od najvećih potraga u modernoj istoriji.

Deca igraju kriket na zemljištu nekadašnjeg kompleksa Osame bin Ladena u Abotabadu Foto: youtube/ Luke On The Move

Pokazali mu ostatke srušene građevine

Deca su mu pokazivala delove betona za koje veruju da pripadaju srušenom kompleksu. Dok ih je držao u rukama, vloger je pokušavao da poveže miran prizor pred sobom sa događajima koji su se tu odigrali 2011. godine.

U blizini više nema građevine, visokih zidova ni jasnih oznaka koje bi otkrile da je upravo na toj parceli godinama živeo čovek za kojim je tragao gotovo čitav svet.

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