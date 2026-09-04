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Kada su se Ejdan i Ketrin Mekgovan uselili u svoj “dom iz snova”, bili su ispunjeni uzbuđenjem i radošću.

Ipak, postojala je stvar koja im je smetala - zdanje iz 1900-ih koje su planirali da renoviraju bilo je ispunjeno upornim neprijatnim mirisom, pa su rešili da se prvo time pozabave.

Novim vlasnicima je pozlilo

Odmah su uklonili tepihe iz kuće u ruralnom području Južne Dakote, očekujući da će ispod njih pronaći originalne podove od drveta.

Umesto toga, par je shvatio da su podovi u potpunosti natopljeni urinom!

Ketrin, koja radi kao učiteljica, otkriva da je neprijatan miris postao još intenzivniji kad su uklonili tepihe. Jedan ugao bio je toliko natopljen da im je pozlilo kada su pokušali da ga očiste.

"Naš pas je stajao u blizini..."

“Ostali smo bez reči kada smo shvatili u kakvom su stanju podovi. Sve što smo mogli bilo je da stojimo tamo u šoku“, rekla je žena.

“Naš pas je stajao u blizini i izgledao podjednako užasnuto, kao da bi mogao biti okrivljen za ovaj nered“, dodala je.

Nažalost, noćna mora novih vlasnika nije se tu završila, prenosi The Sun.

Nemaju iskustva u renoviranju

Podovi stari oko jednog veka, napravljeni od borovine, širili su neprijatan miris i pored nekoliko novih slojeva boje. Zato su odlučili da ih potpuno zamene hrastovinom, što će ih koštati oko 20.000 dolara!

Takođe, ukloniće i gipsane ploča u prostorijama, kako bi pokušali da uklone smrad iz svog novog doma. Ipak, krajnji cilj je sačuvati karakter kuće s početka 20. veka.

Ejdan i Ketrin ističu da nemaju prethodnog iskustva u renoviranju, a kažu da su znali da preuzimaju zdanje koje će zahtevati sređivanje.

Uprkos troškovima zamene podova, i dalje su uzbuđeni zbog toga što će novi dom urediti po svom ukusu.

VIDEO: Renoviranje kuće