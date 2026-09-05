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Imate kuću i veliko dvorište sa prelepim vrtom, ali – nešto nedostaje. Neko drvo, makar jedno, bilo bi idealan ukras koji će disati i razvijati se zajedno sa porodicom. Ne možete da se odlučite, jer je ponuda ogromna, a morate obratiti pažnju i na okolnosti.

Stručnjaci za ovu oblast mogu da vam pomognu, odnosno da otkriju koje drvo ne treba saditi blizu kuće, jer može da napravi više štete nego koristi.

smokva Foto: RINA

Nema svako privilegiju da živi u kući okruženoj zelenilom i cvećem. Mir, harmonija, "svoja kućica – svoja slobodica"! Uživate u vrtlarstvu i uređivanju dvorišta, a najlepše je kad upekne sunce, pa stanete pod hlad oraha, trešnje, bora, šta već imate. Ipak, jedno mediteransko drvo ne treba saditi blizu kuće, bez obzira na sočan plod čarobne ljubičaste boje, bogat vlaknima, prirodnim šećerima, mineralima i vitaminima. U pitanju je smokva.

Dobro održavan i privlačan ambijent nije samo estetski "dodatak", već i mesto gde ćemo se opustiti i uvek osećati prijatno. Naša zona komfora. Biljke koje nas okružuju igraju važnu ulogu u tome, jer su deo našeg mikrosveta. No, neophodan je oprez pri odabiru i sadnji, jer neke vrste iziskuju poseban tretman. U najmanju ruku. Zato se konsultujte sa stručnjacima, koji će vam dati pravi savet kada procene okolinu i ostale uslove.

Zašto smokva nije pogodna?

Da, možete je posaditi, ali ne u neposrednoj blizini kuće, jer njen veoma invazivan koren brzo raste i širi se u potrazi za vlagom. Može da prodre u pukotine u zemlji i stigne sve do temelja, posebno u vlažnijim područjima.

Koren smokve Foto: Tammy Walker / Alamy / Profimedia

Osim toga, može napraviti ozbiljne probleme i sa infrastrukturom, naročito kada je reč o podzemnim instalacijama. Obavija se oko vodovodnih i kanalizacionih cevi, te postoji mogućnost da ih ošteti ili čak probuši.

Ukoliko želite baš ovo drvo, jednostavno obratite pažnju na mesto gde ćete ga posaditi. Neka to bude negde u bašti, a u svakom slučaju – što dalje od kuće. Najmanje pet metara. Onda možete bezbrižno uživati u njenim neodoljivim plodovima, koji su, kažu eksperti, najbolji prijatelji našeg sistema za varenje.

(Kurir.rs/Žena)

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