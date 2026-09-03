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Dnevni horoskop za 3. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde donose ovog četvrtka.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi više energije nego prethodni, ali će biti važno da je usmerite na prave stvari. Na poslu možete dobiti priliku da završite nešto što vas već neko vreme opterećuje, a neko će primetiti vaš trud. U ljubavi će iskren razgovor otkloniti nesporazume, dok slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu koja će ih odmah zaintrigirati. Obratite pažnju na odmor jer bi vas umor mogao sustići pred kraj dana.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti mir i stabilnost, ali će se pojaviti nekoliko situacija koje će od vas tražiti brze odluke. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan i moguće je da ćete pronaći način da uštedite ili ostvarite dodatnu zaradu. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje će biti dobro ako izbegnete preterano naprezanje.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša komunikativnost biće najveća prednost ovog dana. Razgovori koje budete vodili mogli bi otvoriti vrata novim poslovnim prilikama ili korisnim poznanstvima. U ljubavi će biti mnogo smeha i spontanih trenutaka, a slobodni Blizanci mogli bi privući nekoga svojim šarmom. Pokušajte da ne rasipate energiju na više obaveza odjednom.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će danas biti izraženije nego inače, ali ćete upravo zahvaljujući intuiciji doneti dobre odluke. Na poslu će vam koristiti strpljenje, posebno u saradnji sa kolegama. Partner će želeti više vremena sa vama, dok slobodni Rakovi mogu dobiti neočekivanu poruku koja će ih obradovati. Posvetite se opuštanju u večernjim satima.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti u centru pažnje, čak i kada to ne budete planirali. Vaše ideje mogu naići na odličan prijem i doneti vam priznanje u poslovnom okruženju. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci ispunjeni romantikom, dok slobodni Lavovi mogu privući osobu koja voli samouverene ljude. Pripazite da ne preterate sa obavezama kako biste sačuvali energiju.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi priliku da završite nešto što ste dugo odlagali. Vaša organizovanost pomoći će vam da rešite i sitne probleme koji su se nagomilali. Partner će ceniti vašu posvećenost, dok slobodne Device mogu upoznati nekoga preko posla ili zajedničkih prijatelja. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem će odnosi sa drugim ljudima igrati glavnu ulogu. Diplomatski pristup pomoći će vam da rešite nesporazume bez većih komplikacija. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, a slobodne Vage mogle bi započeti zanimljivo dopisivanje. Dobro raspoloženje pozitivno će uticati i na vaše zdravlje.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete imati snažnu potrebu da stvari držite pod kontrolom, ali će vam fleksibilnost doneti bolje rezultate. Poslovna situacija može krenuti u pozitivnom smeru zahvaljujući vašoj upornosti. U ljubavi ćete poželeti više iskrenosti i otvorenosti, a slobodne Škorpije mogu osetiti snažnu privlačnost prema nekome koga već poznaju. Pronađite vreme za odmor.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Optimizam će vas pratiti tokom većeg dela dana. Moguće su lepe vesti vezane za posao, putovanje ili plan koji dugo priželjkujete. Partner će uživati u vašem vedrom raspoloženju, dok slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu koja deli njihovu ljubav prema avanturama. Fizička aktivnost će vam prijati.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti usmereni na odgovornosti, ali ćete uspeti da pronađete ravnotežu između posla i privatnog života. Finansijska situacija može pokazati znake poboljšanja ako budete mudro planirali troškove. U ljubavi će iskren razgovor doneti više poverenja, dok slobodni Jarčevi mogu privući pažnju ozbiljne i pouzdane osobe. Odmor će vam biti potreban uveče.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kreativne ideje danas mogu doći do izražaja i doneti vam zanimljive prilike. Na poslu će biti korisno da iznesete svoje mišljenje jer će naići na podršku. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja, a slobodne Vodolije mogu započeti poznanstvo koje će se razvijati brže nego što očekuju. Pazite da ne zanemarite san.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša intuicija biće izuzetno snažna i pomoći će vam da prepoznate prave prilike. Na poslu ćete uspešno rešiti situaciju koja je delovala komplikovano. U ljubavi će partner pokazati koliko mu je stalo do vas, dok slobodne Ribe mogu upoznati nekoga ko će ih osvojiti pažnjom i toplinom. Veče je idealno za opuštanje i punjenje energije za naredne dane.