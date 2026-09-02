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Džin Pol Geti (1892–1976) ostao je upamćen kao najbogatiji čovek svog vremena, ali i kao stipsa bez premca čiji je privatni život bio prožet hladnoćom, paranojom i emotivnim slomovima.

Mladost i građenje carstva

Rođen u porodici naftnog tajkuna, Geti je svoj prvi milion zaradio već u 23. godini. Bio je opsednut poslom, radio je i po 18 sati dnevno, a 1949. godine povukao je potez karijere: zakupio je koncesiju za naftu u pustinji između Saudijske Arabije i Kuvajta. Nakon četiri godine uzaludnog bušenja i potrošenih miliona, udario je na "crno zlato" i postao prvi privatni milijarder u istoriji.

Pet brakova i stalna neverstva

Geti se ženio i razvodio pet puta, vek mlađim ženama, i sa njima dobio petoricu sinova. Njegov obrazac u vezama bio je gotovo identičan: strastveni početak, brzo venčanje, a zatim zanemarivanje supruge zbog posla i drugih žena.

Žanet Demon (1923–1926): Venčali su se kad je ona imala 18 godina. Razveli su se čim je shvatila da je posao njegov jedini prioritet.

Alin Ašbi (1926–1928): Ćerka teksaškog stokaša. Brak je trajao kratko i nisu imali dece.

Adolfin Helmle (1928–1932): Ćerka nemačkog privrednika. Geti ju je praktično napustio dok je bila trudna, vrativši se u SAD.

En Rork (1932–1936): Holivudska glumica s kojom je imao dva sina. Razvela se od njega navodeći da ju je psihički zlostavljao i emocionalno napustio.

Luiz Linč (1939–1958): Njegov najduži brak. Trajao je skoro 20 godina, iako se tokom Drugog svjetskog rata i godina nakon toga uopšte nisu videli, živela je u SAD-u, a on u Evropi. Razveli su se nakon tragedije sa njihovim sinom.

Foto: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Hladnokrvnost prema porodici

Njegov emotivni slom najviše se ogledao u odnosu prema deci. Najmlađi sin, Timi, razbolio se od tumora na mozgu. Geti je odbio da dođe u SAD da ga poseti tokom operacija, a svojoj ženi Luiz je slao pisma u kojima se žalio na visinu bolničkih računa. Kada je dečak umro u 12. godini, Geti nije došao ni na sahranu.

Najpoznatiji skandal dogodio se 1973. godine kada je italijanska mafija otela njegovog unuka, Džona Pola Getija Trećeg. Otmičari su tražili 17 miliona dolara. Geti je javno odbio da plati, izjavivši:

"Imam 14 unučadi. Ako platim jedan peni, imaću 14 otete unučadi." Tek kada su otmičari poslali odsečeno unukovo uvo i pramen kose lokalnim novinama, pristao je da plati 2,2 miliona dolara (maksimum koji je mogao odbiti od poreza), dok je ostatak posudio vlastitom sinu uz kamatu od 4%.

Džon Pol Geti III Foto: Nils Jorgensen / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednje godine i "harem" u Saton Plejsu

Nakon petog razvoda, povukao se u Tudor vilu Saton Plejs u Engleskoj. Tamo je živio sa nekoliko ljubavnica istovremeno (među kojima su bile grofica Rozabela Lorijen i Lejdi Ursula d'Abo). Napravio je ugovor po kom je svakoj plaćao dnevnicu i mjesečni džeparac, ali im je stalno prijetio da će ih izbaciti iz testamenta ako ne budu "poslušne". U vili je ugradio i telefonsku govornicu na žetone kako gosti i ukućani ne bi trošili njegov novac na međugradske pozive.

Umro je sam 1976. godine u 83. godini. U testamentu je najveći dio bogatstva ostavio svom muzeju (Muzej Dž. Pol Geti), dok je deci i bivšim ženama ostavio relativno skromne svote u poređenju sa svojim ukupnim imetkom.