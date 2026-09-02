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Darko Dumanović postao je šampion 201. ciklusa popularnog kviza "TV Slagalica". U velikom finalu savladao je rivala Dimitrija Đorđevića rezultatom 243:210 i tako osvojio vrednu novčanu nagradu. Kući je otišao sa premijom od 300.000 dinara.

Dumanoviću je ovo bilo tek drugo učešće u "TV Slagalici". Prvi put se takmičio 2022. godine, kada je stigao do četvrtfinala.

Profesor matematike koji voli da prenosi znanje

Darko je po struci profesor matematike, a kako je svojevremeno istakao, posebno uživa u radu sa decom i prenošenju znanja i pozitivne energije.

Foto: Kurir TV

Prilikom predstavljanja u kvizu govorio je upravo o tome koliko mu znači da inspiriše druge.

"Volim da, što se kaže, da sijam. Trudim se da deca zasijaju zbog mene", rekao je Darko.

"Trudim se da budem pravedan"

Dumanović za sebe ne smatra da je strog profesor, iako priznaje da ume da bude zahtevniji kada je to potrebno.

"Nisam, nadam se da nisam. Ovaj, mislim, iako sam nekad strog, trudim se da budem pravedan pre svega", rekao je tada.

Osvojio 300.000 dinara i plasman u superciklus

Kao pobedniku 201. ciklusa "TV Slagalice", Darku Dumanoviću pripala je nagrada od 300.000 dinara, ali to nije jedino priznanje koje je dobio.

Pobedom je stekao i pravo da se takmiči u superciklusu popularnog kviza, u kojem se na kraju godine okupljaju najbolji takmičari.

Dumanović je tako posle nekoliko godina napravio veliki korak napred u "Slagalici" – od četvrtfinala prilikom prvog učešća do titule šampiona 201. ciklusa.

(Kurir.rs/Telegraf)