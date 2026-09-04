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Ostaviti život u rodnoj zemlji i preseliti se hiljadama kilometara daleko zbog ljubavi nije mala odluka. Nova sredina donosi drugačiji jezik, hranu, klimu, običaje i svakodnevne navike, a pojedine razlike postaju vidljive tek kada čovek zaista počne da živi u drugoj zemlji.

Upravo kroz takvo iskustvo prolazi Tajlanđanka Dženini Džajdi, koja se zbog ljubavi prema Srbinu preselila u našu zemlju. Njihova priča počela je dopisivanjem koje je trajalo godinu dana, a zatim je odlučila da napusti dotadašnji život i dođe u Srbiju.

Foto: tiktok/janeniejaidee

Dženini na TikToku objavljuje sadržaje pod imenom „Janenie“, a svojim pratiocima sada je predstavila deset stvari koje nije očekivala pre preseljenja. Na njenoj listi našli su se prevoz, hrana, religija, cene, srpske zime, rakija, priroda, ali i problem sa kojim se susrela kada je pokušala da pronađe namirnice iz svoje zemlje.

U Srbiji nema Ubera ni Graba

Prva razlika koju je primetila odnosi se na prevoz. Dženini je u Tajlandu bila naviknuta na aplikacije Uber i Grab, pa ju je iznenadilo što takvi servisi ne funkcionišu u Srbiji.

Snimajući ulice Beograda, kratko je napisala:

– Ne postoji Uber ili Grab.

Iako u Srbiji postoje brojne aplikacije domaćih taksi udruženja, način funkcionisanja prevoza razlikuje se od onoga na šta je navikla u svojoj zemlji.

Večera u Srbiji nije samo obrok

Sledeće iznenađenje odnosilo se na kulturu obedovanja. Dženini je primetila da večera u Srbiji često nije samo prilika da se nešto pojede, već važan društveni događaj.

Ljudi se okupljaju za stolom, razgovaraju, provode vreme zajedno, a večernji obrok može da potraje znatno duže nego što je očekivala.

– Večera je društvena stvar – navela je Tajlanđanka.

Takav odnos prema hrani i druženju očigledno se razlikuje od svakodnevice na koju je ranije bila naviknuta.

Iznenadila je količina mesa u srpskoj kuhinji

Na trećem mestu njene liste našla se domaća hrana. Srpsku kuhinju opisala je kao veoma bogatu mesom, što nije neobično ako se uzme u obzir da se na tradicionalnoj trpezi često nalaze roštilj, pečenje, ćevapi, pljeskavice, sarme i različiti mesni specijaliteti.

Za nekoga ko dolazi iz Tajlanda, zemlje poznate po pirinču, rezancima, povrću, morskim plodovima i velikom broju začina, domaći jelovnik može predstavljati ozbiljnu promenu.

Pravoslavlje i Hram Svetog Save

Dženini se potom osvrnula na religiju. Snimajući Hram Svetog Save u Beogradu, navela je da je Srbija zemlja u kojoj većinu stanovništva čine pravoslavni hrišćani.

Veličina i izgled jednog od najpoznatijih beogradskih simbola očigledno su ostavili snažan utisak na nju. Taj trenutak uvrstila je među deset stvari koje nije očekivala pre nego što je započela život u Srbiji.

„Srbija nije toliko jeftina koliko sam očekivala“

Jedno od najvećih iznenađenja za Tajlanđanku bile su cene. Pre dolaska je očekivala da će život u Srbiji biti znatno povoljniji, ali je nakon preseljenja promenila mišljenje.

– Srbija nije toliko jeftina koliko sam očekivala – napisala je.

Njeno zapažanje privuklo je posebnu pažnju korisnika društvenih mreža. Dok su se jedni složili da su troškovi života poslednjih godina znatno porasli, drugi su tvrdili da je Srbija i dalje povoljna u poređenju sa brojnim evropskim zemljama.

Besplatan javni prevoz u Beogradu

Foto: tiktok/janeniejaidee

Odmah nakon cena, na listi se našao i podatak koji ju je pozitivno iznenadio – javni gradski prevoz u Beogradu je besplatan.

Za strance koji dolaze iz gradova u kojima se svaka vožnja autobusom, tramvajem ili metroom posebno plaća, ovakva mogućnost može biti potpuno neočekivana. Dženini je zbog toga upravo besplatni prevoz izdvojila kao šestu zanimljivost koju je otkrila nakon preseljenja.

Srpske zime veliki šok za Tajlanđanku

Dolazak iz tropske zemlje značio je i privikavanje na potpuno drugačiju klimu. Tajland je poznat po visokim temperaturama i velikoj vlažnosti vazduha, pa nije neobično što su joj hladni meseci u Srbiji teško pali.

– Zime su ovde veoma hladne – napisala je Dženini.

Njen komentar posebno je zabavio korisnike iz hladnijih krajeva Srbije. Jedan od njih pozvao ju je da tokom januara poseti Sjenicu i proveri koliko temperatura zaista može da se spusti.

– Trebalo bi da dođeš januara u Sjenicu da vidiš koliko može da bude hladno, haha – poručio joj je.

Probala rakiju, pa otkrila koliko je jaka

Lista stvari koje su obeležile njene prve utiske o Srbiji nije mogla da prođe bez rakije.

Dženini je tradicionalno piće opisala kao snažan srpski alkohol koji može da sadrži između 40 i 60 odsto alkohola. Na snimku je pokazala i kako je isprobava, pa je rakija zauzela osmo mesto na njenom spisku neočekivanih iskustava.

Za mnoge strance upravo je prvi susret sa domaćom rakijom jedan od najupečatljivijih trenutaka boravka u Srbiji, posebno kada nisu pripremljeni za njenu jačinu.

Priroda ju je potpuno osvojila

Dok su joj cene, klima i pojedine navike predstavljale iznenađenje, priroda je ostavila izrazito pozitivan utisak.

Tajlanđanka je navela da Srbija ima prelepe predele koji su je oduševili već tokom prvih putovanja. Planine, reke, jezera i zelenilo pokazali su joj stranu zemlje koju pre preseljenja nije dovoljno poznavala.

Upravo je prirodu izdvojila kao jednu od najlepših stvari koje je otkrila otkako živi u Srbiji.

Nedostaju joj namirnice iz Tajlanda

Poslednja stavka na njenoj listi odnosi se na ukuse rodnog kraja. Dženini je primetila da azijske, a posebno tajlandske sastojke, nije lako pronaći u Srbiji.

Pripremanje autentičnih jela iz njene zemlje zbog toga može da bude izazovno, posebno kada su potrebni specifični začini, umaci ili sveže namirnice koje nisu deo uobičajene ponude domaćih prodavnica.

Sa njenom tvrdnjom, međutim, nisu se svi složili.

– Azijsku hranu je teško pronaći? Ma daj, mora da si tražila na pogrešnim mestima – napisao je jedan korisnik.

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