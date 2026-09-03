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Nedavno objavljena sudska odluka na Tajvanu, o kojoj su izvestili lokalni mediji, otkriva da se muškarac oženio 2021. godine. Supružnici su živeli sa njegovim roditeljima, a kuću za odmor posećivali su samo tokom praznika.

Mescima sumnjao da ga žena vara

U septembru 2023. godine muškarac je u kući za odmor pronašao korišćenu četkicu za zube, što je dodatno pojačalo njegove sumnje. Nakon što je pregledao snimke nadzornih kamera sa parkinga, identifikovao je nepoznatog muškarca koji je ranije njegovu suprugu dovezao kući.

Tri meseca kasnije daljinski je, putem mobilne aplikacije, uključio robot - usisivač u kući, planirajući da iskoristi njegovu ugrađenu audiofunkciju kako bi komunicirao sa suprugom.

Međutim, prenos uživo zabeležio je njegovu suprugu u intimnom odnosu sa drugim muškarcem. U nameri da prikupi dokaze za pravni postupak, počeo je da snima prenos. Na snimku se videlo kako njegova supruga presvlači odeću, grli navodnog ljubavnika i kreće se po kući bez odeće, dok je muškarac, sa kojim je bila, viđen kako leži na kauču.

Preljuba Foto: Shutterstock

Tužio suprugu i ljubavnika

Ubrzo nakon toga suprug je snimak iskoristio kao dokaz kako bi tužio suprugu i njenog ljubavnika zbog povrede bračnih prava i zatražio odštetu od dva miliona novih tajvanskih dolara, odnosno oko 68.000 američkih dolara.

Sud je utvrdio da je njihov odnos premašio granice uobičajenog prijateljstva, pa je paru naložio da njenom mužu isplati 500.000 novih tajvanskih dolara odštete.

Međutim, ta pobeda u građanskoj parnici nije zaštitila muškarca od pravnih posledica načina na koji je došao do dokaza.

Osuđen na pet meseci zatvora i novčanu kaznu

Supruga ga je potom protivtužbom optužila da je bez njenog pristanka snimao privatne prizore. Muškarac je tvrdio da je građanski sud već prihvatio snimak kao dokaz i da su njegovi postupci bili "pravno opravdani".

Ipak, sud je odbacio njegovu odbranu, zaključivši da bračne obaveze ne nadjačavaju pravo pojedinca na privatnost, piše South China Morning Post.

Utvrđeno je da je snimanje bilo namerno. Nadalje, sud je zaključio da eventualna svetla ili glasovna upozorenja robot-usisivača nisu bila dovoljna da se dokaže da je supruga znala da je snimaju ili da je pristala na snimanje.

Prevareni muž završio u zatvoru Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Muškarac je na kraju osuđen na pet meseci zatvora i novčanu kaznu od 150.000 novih tajvanskih dolara zbog nezakonitog snimanja privatnih prizora.

Prema tajvanskom zakonu, tajno snimanje ili objavljivanje tuđih privatnih aktivnosti ili intimnih informacija bez dozvole može rezultirati kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom do 300.000 novih tajvanskih dolara.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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