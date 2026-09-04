Dnevni horoskop za 4. septembar: Rakovima je idealan dan za poboljšanje finansijskog stanja, Vage će uživati u harmoniji, a Device...
Dnevni horoskop za 4. septembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.
OVAN
Ovaj dan je povoljan za sve one koji imaju privatni biznis ili žele da započnu nešto potpuno novo. Dan je idealan za novi početak. Očekuje vas poznanstvo s veoma privlačnom osobom, i to preko posla ili kolega. Sledi sastanak. Pazite se virusa, izbegavajte društvene skupove.
BIK
Preispitujete svoje prioritete, da li zaista idete u pravcu ostvarenja svog cilja. Očekuju vas povoljne vesti i finansijski dobitak. Upoznaćete osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Problem je što nije slobodna. Izbegavajte skandale, mogu se dogoditi u ovom slučaju. Glavobolja.
BLIZANCI
Ovaj dan na poslu povoljan je za plasiranje novih ideja pred nadređenima i saradnicima. Poboljšanje finansija. Priželjkujete uzbuđenja na ljubavnom planu. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira, ne znate šta da radite. Pomalo ste histerični i anksiozni.
RAK
Ovaj dan iskoristite da unapredite finansije i proširite krug saradnika. Uspešno ćete rešiti jedan administrativni problem. Današnji dan mogu obeležiti lepi trenuci s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Sada vam je zaista potreban odlazak na neku udaljenu destinaciju.
LAV
Planete borave u vašem polju kreativnosti i donose vam dobre rezultate u svim kreativnim zanimanjima, prosveti i radu s decom. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja polako se pretvara u nešto više. Poremećaj rada probavnih organa.
DEVICA
Dan na poslu će obeležiti poslovni sastanak s nadređenima. Bićete pohvaljeni za postignute rezultate. Ovaj dan vam donosi obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je u prošlosti mnogo značila. Problemi s disanjem.
VAGA
Ovaj dan obeležiće vaša prezentacija na poslu ili sastanak s nadređenima. Uspešan dan u poslovnoj komunikaciji. Vaš odnos s partnerom danas ima upravo onu atmosferu kakvu priželjkujete. Harmoničan period. Proverite štitnu žlezdu.
ŠKORPIJA
Glavna tema je iznenadno putovanje i vanredni sastanak sa saradnicima. Potrudite se da svoju viziju predstavite na pravi način. Danas partner može da vam priredi lepo iznenađenje. Dan prepun nežnosti i topline. Problemi s debelim crevom ili hemoroidima.
STRELAC
Ovaj dan obeležiće konstruktivni razgovori s novim saradnicima. Zahvaljujući vašoj sugestivnosti, sklopićete sporazum. Slobodni Strelčevi danas se mogu zaljubiti na prvi pogled u osobu koju će upoznati na kraćem putovanju. Osetljiv želudac.
JARAC
Ključ uspeha je u opreznom upravljanju novcem. Moguće su vanredne situacije i zakašnjenje važne uplate. Dopada vam se osoba s kojom svakodnevno poslovno sarađujete. Razradili ste plan kako da se konačno zbližite. Bolovi u vratnom delu kičme i ukočenost.
VODOLIJA
Ne obelodanjujte poslovne planove nikome, jer postoji mogućnost da dođu do konkurencije. Osećate se neshvaćenim u porodici. Ne čekajte da se distanca poveća, otvoreno porazgovarajte. Više se krećite. Zapustili ste sve fizičke aktivnosti, kao da niste zainteresovani.
RIBE
Budite taktični danas i povucite mudre poteze prilikom sklapanja novog posla. Očekuje vas početak nečeg novog. Partner kao da živi u svom svetu, dok vi ne znate na čemu ste. Sledi zanimljiv preokret. Problemi s krvnim sudovima.