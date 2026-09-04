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Dnevni horoskop za 4. septembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan je povoljan za sve one koji imaju privatni biznis ili žele da započnu nešto potpuno novo. Dan je idealan za novi početak. Očekuje vas poznanstvo s veoma privlačnom osobom, i to preko posla ili kolega. Sledi sastanak. Pazite se virusa, izbegavajte društvene skupove.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Preispitujete svoje prioritete, da li zaista idete u pravcu ostvarenja svog cilja. Očekuju vas povoljne vesti i finansijski dobitak. Upoznaćete osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Problem je što nije slobodna. Izbegavajte skandale, mogu se dogoditi u ovom slučaju. Glavobolja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan na poslu povoljan je za plasiranje novih ideja pred nadređenima i saradnicima. Poboljšanje finansija. Priželjkujete uzbuđenja na ljubavnom planu. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira, ne znate šta da radite. Pomalo ste histerični i anksiozni.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan iskoristite da unapredite finansije i proširite krug saradnika. Uspešno ćete rešiti jedan administrativni problem. Današnji dan mogu obeležiti lepi trenuci s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Sada vam je zaista potreban odlazak na neku udaljenu destinaciju.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planete borave u vašem polju kreativnosti i donose vam dobre rezultate u svim kreativnim zanimanjima, prosveti i radu s decom. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja polako se pretvara u nešto više. Poremećaj rada probavnih organa.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan na poslu će obeležiti poslovni sastanak s nadređenima. Bićete pohvaljeni za postignute rezultate. Ovaj dan vam donosi obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je u prošlosti mnogo značila. Problemi s disanjem.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće vaša prezentacija na poslu ili sastanak s nadređenima. Uspešan dan u poslovnoj komunikaciji. Vaš odnos s partnerom danas ima upravo onu atmosferu kakvu priželjkujete. Harmoničan period. Proverite štitnu žlezdu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavna tema je iznenadno putovanje i vanredni sastanak sa saradnicima. Potrudite se da svoju viziju predstavite na pravi način. Danas partner može da vam priredi lepo iznenađenje. Dan prepun nežnosti i topline. Problemi s debelim crevom ili hemoroidima.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće konstruktivni razgovori s novim saradnicima. Zahvaljujući vašoj sugestivnosti, sklopićete sporazum. Slobodni Strelčevi danas se mogu zaljubiti na prvi pogled u osobu koju će upoznati na kraćem putovanju. Osetljiv želudac.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha je u opreznom upravljanju novcem. Moguće su vanredne situacije i zakašnjenje važne uplate. Dopada vam se osoba s kojom svakodnevno poslovno sarađujete. Razradili ste plan kako da se konačno zbližite. Bolovi u vratnom delu kičme i ukočenost.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ne obelodanjujte poslovne planove nikome, jer postoji mogućnost da dođu do konkurencije. Osećate se neshvaćenim u porodici. Ne čekajte da se distanca poveća, otvoreno porazgovarajte. Više se krećite. Zapustili ste sve fizičke aktivnosti, kao da niste zainteresovani.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite taktični danas i povucite mudre poteze prilikom sklapanja novog posla. Očekuje vas početak nečeg novog. Partner kao da živi u svom svetu, dok vi ne znate na čemu ste. Sledi zanimljiv preokret. Problemi s krvnim sudovima.