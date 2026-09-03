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Pojedini znaci horoskopa nikada neće biti švorc. Prema astrološkim predviđanjima, čak 4 pripadnika Zodijaka imaju privilegiju da se uvek izvuku iz finansijskih kriza.

Bez obzira na izazove koje im život donese, odbijaju da se predaju i dozvole da ostanu bez novca. Evo o kojim znacima je reč:

1. BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovi uživaju u luksuzu i lepim stvarima i spremni su da urade sve što je potrebno kako bi ih sebi priuštili. Prema rečima astrološkinje Atene Rič, oni su jednostavno "previše naviknuti na luksuz" da bi bili bez novca.

Mogu uporno da napreduju na poslu i dobijaju povišicu za povišicom, ali mogu da izaberu i sasvim drugačiji put. Kako god bilo, njihov konačni cilj je bogatstvo i učiniće sve da ga dostignu.

"Bik može da bude vredan, izuzetno usredsređen, ambiciozan i tvrdoglav, ali može da bude i lenj. Kada je u pitanju ovo drugo, pronaći će partnera koji dobro zarađuje. Do novca će doći na ovaj ili onaj način", objasnila je astrološkinja.

2. LAV

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Pre će se dogoditi nemoguće nego što će Lav dozvoliti sebi da ostane bez novca. Njegov ponos mu to jednostavno ne dopušta. Prema rečima Atene Rič, veliki ego, barem kada su finansije u pitanju, može da mu posluži kao prednost.

Lav koristi svoju harizmu kako bi ostvario ono što želi. Ako nešto ne ume da uradi, pronaći će osobu koja ume i šarmirati je toliko da će poželeti da mu pomogne. Odlično sklapa poznanstva i majstor je ponašanja po principu "Pretvaraj se dok ne uspeš". Učiniće gotovo sve kako bi došao do novca i zadržao se na vrhu.

3. JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Novčanik Jarca nije pun zahvaljujući sreći, već njegovoj upornosti i dobroj strategiji.

"Jarac zna da upravlja novcem. Njegovi planovi imaju svoje planove. Ovaj horoskopski znak je ambiciozan, odlučan i praktičan. Upravo zato neće dozvoliti sebi da propadne", rekla je astrološkinja.

Dok drugi brzo odustaju kada život postane težak, Jarac ne funkcioniše na taj način. Kada sebi postavi cilj, ništa ga neće sprečiti da ga ostvari. Ne plaši se ni da igra grubo ukoliko proceni da je to potrebno. Ako neko ima ono što on želi, bolje bi mu bilo da to dobro čuva. Jarac nije došao da se igra.

4. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Ljudi o Škorpijama imaju različita mišljenja. Nazivaju ih nepredvidivim, pa čak i pomalo neuračunljivim. Ipak, jedno im niko ne može reći - da su bez novca.

"Škorpija je intenzivna i nikada ne odustaje. Ako nešto poželi, Škorpija će to i dobiti", rekla je Rič.

Ako je njen cilj bogatstvo, konkurencija bi trebalo da se pripazi. Poput Jarca, Škorpija se ne plaši da pregazi prepreke, ali ni suparnike. Usredsređena je na zaradu i nije je briga šta drugi misle, a takav stav često veoma povoljno utiče na stanje njenog računa.