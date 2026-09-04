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Tokom renoviranja svoje kuće iz 1829. godine, Kloi Kempster nije ni slutila da se iza jednog dela zida krije prizor koji je decenijama bio potpuno skriven.

Ona je kupila staro zdanje na granici engleskih grofovija Lesteršir i Northemptonšir, u selu Kotingem, koje je nekada bilo pekara.

Iznenađenje iza gipsane ploče

Kloi je dokumentovala proces renoviranja, a onda je usledilo neverovatno iznenađenje.

Iza gipsane ploče pronašla je veliki mural koji prikazuje idiličan prizor iz seoskog života.

U objavljenom snimku, vidimo kako vlasnica pažljivo uklanja belu ploču iznad kamina i otkriva očuvan mural, prenosi Mirror.

Prizor podseća na lov

Na njemu je prikazan pejzaž iz prirode, sa dvoje ljudi u crvenim kaputima koji jašu konje.

Oko njih se nalazi nekoliko pasa, a čitav prizor podseća na lov na lisice, nekada karakterističan deo života na engleskom selu.

“Nismo mogli da verujemo svojim očima kada smo otkrili neverovatni mural, datiran 1967. godine”, napisala je Kloi.

"Kako je ovo divno"

Objava je privukla pažnju korisnika društvenih mreža. Mnogi su bili oduševljeni činjenicom da je mural očuvan nakon toliko godina.

“Kako je ovo divno! I kako je lepo što je bezbedno prekriven, da nije uništen kada je prethodni vlasnik poželeo promenu“, napisala je jedna osoba.

“Ovo je neverovatno! Ja bih samo stavila ram preko toga i završila posao“, dodala je druga.

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