Da li vam se desilo?

Da li vam se desilo?

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Hotelsko osoblje potvrđuje da prilikom čišćenja soba nakon odjave gostiju pronalazi čitav niz zaboravljenih stvari. Novinari su razgovarali sa zaposlenima u hotelima o tome šta putnici najčešće ostavljaju za sobom i koja mesta u sobi najlakše previde.

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Punjači za mobilne telefone

"Punjač za mobilni telefon apsolutni je rekorder među stvarima koje gosti zaboravljaju u hotelima", kaže Kit Šuinard, direktor prodaje i marketinga u hotelu Vejfajnder.

"Neprimetno obavlja svoj posao iza noćnog stočića ili ispod stola i verno puni uređaje sve do dana odjave, kada postane najnoviji član naše zbirke izgubljenih stvari", rekao je on.

Lako je razumeti zašto se to događa. Crni i beli kablovi stapaju se sa hotelskim nameštajem, posteljinom i zidovima, naročito ako su uključeni u utičnicu koja nije odmah uočljiva.

Šuinard savetuje da pre odlaska još jednom obiđete sobu i posebnu pažnju obratite na prostor iza noćnih stočića i radnih stolova, gde se punjači lako mogu pomešati sa drugim kablovima koji pripadaju hotelu, poput onih od lampe ili televizora.

punjač za telefon je neretko ostavljen u hotelskoj sobi Foto: Shutterstock

Odeća i kupaći kostimi

"Odeća često ostane u fiokama, zaplete se u posteljinu ili padne iza nameštaja", kaže Piter Jeung, upravnik hotela Voker u Njujorku.

Dodaje da gosti često zaborave da provere zadnji deo fioka, prostor ispod kreveta i skrivene delove ormara.

Još jedno mesto koje mnogi previde jeste balkon ili terasa. Gosti tamo često ostave kupaće kostime ili drugu odeću da se suši, a zatim ih zaborave kada dođe vreme za polazak.

Pre nego što zatvorite kofer, podignite ili pomerite posteljinu kako biste bili sigurni da među čaršavima nije ostao neki komad garderobe.

kofer Foto: Javier Sánchez Mingorance / Alamy / Profimedia

Kupatilo krije najviše zaboravljenih sitnica

Dejvid Kanters, generalni direktor hotela Dženerator, preporučuje da proverite i prostor iza vrata kupatila, kao i da još jednom pogledate ispod kreveta.

Neke od stvari koje je najlakše zaboraviti upravo su one koje koristimo neposredno pre izlaska iz sobe – četkice za zube, četke za kosu, brijači, šminka i preparati za negu kože.

Pošto do poslednjeg trenutka stoje pored lavaboa ili u tuš-kabini, lako ih je prevideti čak i tokom pažljivog pregleda sobe.

"Pribor za ličnu higijenu, posebno četkice za zube i druge stvari ostavljene u kupatilu, redovno završava među izgubljenim predmetima", kaže Jeung.

Srećom, uglavnom je reč o jeftinijim stvarima, ali ipak vredi još jednom proveriti policu ispod ogledala i unutrašnjost tuš-kabine.

Nakit izaziva najveću paniku

Od burmi ostavljenih na noćnom stočiću do minđuša i ogrlica u hotelskom sefu – nakit je među stvarima zbog čijeg gubitka gosti najviše paniče.

Istovremeno ga je veoma lako zagubiti, jer prstenje, minđuše i tanke ogrlice mogu završiti u džepovima bade-mantila, među posteljinom ili u fiokama.

"Naš hotel ima luksuzni spa centar i nije retkost da gosti ostave prstenje ili drugi nakit u džepu bade-mantila umesto da ga odlože u svoj ormarić", kaže Tič Majer, generalni direktor Don Ranča.

Pre odlaska proverite noćni stočić i sef, ali ne zaboravite ni džepove bade-mantila i jakni, kao ni površine oko lavaboa.

Foto: Shutterstock

Novac, pasoš i ključevi automobila

"Jedan poznati gost jednom je ostavio oko 6.000 dolara u gotovini, zajedno sa novčanikom, pasošem i ključevima automobila", ispričao je Jeung.

"Kada smo ga pozvali, bio je iznenađujuće smiren i rekao je da će poslati nekoga po stvari."

Pošto je reč o veoma vrednim stvarima i ličnim dokumentima, hotel je želeo da bude siguran da ih predaje pravoj osobi.

Gost je zato kao lozinku odabrao reč "zec". Ubrzo se zaista pojavila osoba koja je izgovorila lozinku i preuzela sve njegove stvari.

Najčešći krivac za ovakve situacije upravo je sobni sef. Gosti u njega zbog sigurnosti odlože novac, dokumenta i druge dragocenosti, a zatim potpuno zaborave da ih ponesu.

Predmet koji najviše iznenadi hotelsko osoblje

Dok je neke zaboravljene stvari lako objasniti, zbog drugih se zaposleni u hotelu pitaju kako je gost uopšte uspeo da napusti sobu bez njih.

"Sobarice s vremena na vreme pronađu zubnu protezu pored lavaboa u kupatilu. Čovek se zapita u kom trenutku je gost shvatio da mu nedostaje nešto tako važno", kaže Šuinard.

Zubne proteze možda nisu prva stvar koja vam padne na pamet kada razmišljate o predmetima koje gosti zaboravljaju u hotelima, ali su još jedan dobar razlog da pre odjave poslednji put detaljno proverite kupatilo.

(Kurir.rs/Index.hr)