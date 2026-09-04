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Staro afričko pleme Tuarega ruši brojne stereotipe i vekovima neguje običaje koji se razlikuju od onoga što je uobičajeno u mnogim drugim društvima. Iako su pripadnici ovog naroda muslimani, islam praktikuju na način koji je duboko prožet njihovom tradicionalnom kulturom.

Tuarezi nastanjuju područja Nigera, Malija, Libije i Alžira, a procenjuje se da ih ima oko 2,5 miliona. Tačan broj teško je utvrditi zbog njihovog nomadskog načina života, stalnih migracija, sukoba i dugogodišnjih borbi za nezavisnost.

pleme tuarezi Foto: Liba Taylor / Alamy / Profimedia

"Plavi ljudi Sahare"

Tuarezi su jedno od najzanimljivijih afričkih plemena, a vekovima čuvaju svoje tradicionalne običaje.

Kao islamski nomadi, generacijama lutaju Saharom i održavaju način života koji i danas privlači pažnju istoričara i sociologa.

Poznati su kao "plavi ljudi Sahare", pre svega zbog muškaraca koji nose karakteristične indigoplave odore i turbane, tako da im je uglavnom vidljiv samo deo lica, odnosno oči.

Odore gotovo nikada ne skidaju, čak ni prilikom kupanja.

Sa druge strane, žene ne pokrivaju lice i tradicionalno uživaju veliki stepen slobode, naročito kada je reč o izboru partnera i ljubavnom životu.

pleme tuarezi Foto: Martin Harvey / Alamy / Profimedia

Žene same biraju muškarce

Pre braka, prema navodima o tradicionalnim običajima Tuarega, žene mogu da biraju muškarce koji im se dopadaju i da imaju više partnera.

Muškarci, međutim, moraju strogo da poštuju njihovu privatnost. U kuću žene dolaze isključivo noću i moraju da odu pre svitanja. Njena porodica se pritom ponaša kao da se ništa ne događa.

Udvaranje se tradicionalno odvija kroz poeziju. Muškarci pišu stihove na komadu drveta i poklanjaju ih ženama, koje potom biraju muškarca čiji su ih stihovi najviše dirnuli.

Razvod nije sramota

Nakon braka, žena ima pravo da napusti muža ukoliko više ne želi da bude sa njim.

U slučaju razvoda, muškarac napušta dom, dok žena odlučuje da li će mu nešto od imovine ostaviti ili pokloniti.

Razvod se ne smatra sramotom. Naprotiv, porodica razvedene žene slavi njenu slobodu i jasno stavlja do znanja da je ona ponovo slobodna za novu vezu ili brak.

pleme tuarezi Foto: Heckepics / Alamy / Profimedia

Nasledstvo muškarca pripada sestriću

Jedan od zanimljivijih običaja odnosi se i na nasledstvo.

Ako muškarac poseduje imovinu, prema tradicionalnim pravilima ona se prenosi na njegovog sestrinog sina, a ne direktno na njegovu decu. Objašnjenje za takav običaj povezano je sa sigurnošću u biološko poreklo potomstva.

Postoje i stroga pravila ponašanja među muškarcima i ženama. Tako muškarac koji nije seksualni partner žene ne sme da jede pred njom.

Iako žene imaju veliki broj sloboda koje bi se u drugim tradicionalnim društvima smatrale neuobičajenim, Tuarezi se ipak ne mogu jednostavno opisati kao matrijarhat.

Najvažnije odluke u zajednici donose muškarci, dok žene imaju značajan uticaj kroz savete i mišljenja koja se tradicionalno veoma poštuju.

Privatnost se posebno ceni, a kršenje pravila može imati ozbiljne posledice. Osoba koja prekrši određene norme može biti primorana da napusti zajednicu pre prvog izlaska sunca.