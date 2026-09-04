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Telo Elize Lam (21) pronađeno je u rezervoaru za vodu na krovu hotela u Los Anđelesu. Njena smrt te 2013. godine prolašena je nesrećnim slučajem, međutim, niz misterioznih i nerazjašnjenih okolnosti i danas bude sumnju.

Posebnu pažnju izazvao je snimak hotelske nadzorne kamere na kojem je Eliza poslednji put viđena živa. Njeno ponašanje u liftu bilo je toliko neobično da je snimak ubrzo postao viralan i pokrenuo brojne teorije o tome šta joj se dogodilo.

Fotografije iz lifta bude sumnju:

1/5 Vidi galeriju Eliza Lam misteriozna smrt Foto: BuzzFeed Unsolved Network/youtube

Sama otputovala u Kaliforniju

Eliza Lam je u januaru 2013. godine otputovala u Kaliforniju. Putovala je sama i koristila lokalni autobuski prevoz, a na društvenim mrežama redovno je objavljivala fotografije mesta koja je posećivala. U Los Anđeles je stigla 26. januara i odselila se u hotel Sesil.

Eliza je imala bipolarni poremećaj i patila od depresije, ali je uzimala propisanu terapiju. Njeni roditelji su kasnije govorili da nikada nije pokazivala suicidalne namere. Tokom putovanja bila je u redovnom kontaktu sa njima.

Planirala je da 31. januara napusti hotel i otputuje u Santa Kruz. Međutim, tog dana se nije javila roditeljima, zbog čega su se zabrinuli i kontaktirali policiju u Los Anđelesu.

Pokrenuta je potraga, a policija je pretražila hotel. Eliza, međutim, nije pronađena.

Foto: BuzzFeed Unsolved Network/youtube

Snimak iz lifta pokrenuo lavinu teorija

Oko dve nedelje nakon njenog nestanka javnosti je objavljen snimak nadzorne kamere iz lifta.

Na njemu se vidi Eliza kako ulazi u lift i ponaša se veoma neobično. Pritiska dugmad, izlazi i vraća se u lift, gleda prema hodniku i gestikulira kao da razgovara sa nekim ko se ne vidi na snimku.

Video je pogledalo više od tri miliona ljudi, a ispod njega pojavilo se oko 40.000 komentara.

Jedni su tvrdili da je devojka možda bila pod uticajem droge, drugi su verovali da je bežala od nekoga, dok su pojedini smatrali da se samo neobično ponašala.

Nakon što je objavljeno da je imala bipolarni poremećaj, pojavile su se i teorije da je možda doživela psihičku epizodu.

Gosti počeli da se žale na smrad, pa otkriveno telo na krovu

Nekoliko nedelja nakon Elizinog nestanka, gosti hotela počeli su da se žale na slab pritisak vode, kao i na njen neobičan miris.

Radnici hotela su zbog toga proverili rezervoare na krovu. Tamo su pronašli telo nestale studentkinje.

Eliza je bila gola, a njeno telo poslato je na obdukciju. Rezultati su objavljeni nekoliko nedelja kasnije i pokazali su da se utopila.

Na telu nisu pronađeni jasni tragovi nasilja, pa je smrt na kraju klasifikovana kao nesrećan slučaj.

Ipak, upravo tada pojavilo se jedno od najvećih pitanja u čitavom slučaju: kako je Eliza uopšte dospela do rezervoara?

Kako je dospela na krov?

Vrata i stepenice koje vode na krov hotela bile su obezbeđene, a ključeve su imale samo ovlašćene osobe. Svaki pokušaj neovlašćenog ulaska trebalo je da aktivira alarm.

Postojala je mogućnost da je Eliza do krova došla protivpožarnim stepenicama, ali ni tada nije bilo jasno kako je uspela da se popne na sam rezervoar. Rezervoari su bili visoki i radnicima su bile potrebne merdevine kako bi se popeli na njih. Osim toga, bili su zatvoreni velikim i teškim poklopcima.

Policija je nakon njenog nestanka sa psima pretražila krov hotela, ali psi tada nisu pronašli trag koji bi vodio do rezervoara. Zbog svega toga, okolnosti njene smrti nastavile su da izazivaju brojne nedoumice.

Dodatne sumnje izazivala je i činjenica da njen mobilni telefon nikada nije pronađen.

Hotel sa mračnom istorijom

Eliza Lam nije jedina osoba koja je život izgubila u hotelu Sesil. Hotel je decenijama bio poznat po brojnim zločinima, ubistvima i samoubistvima koja su se dogodila u njegovim sobama i okolini.

Tokom tridesetih godina prošlog veka, prema tadašnjim izveštajima, čak šestoro ljudi izvršilo je samoubistvo u hotelu.

Godine 1944. dogodio se još jedan jeziv slučaj – majka tinejdžerka bacila je svoju novorođenu bebu kroz prozor hotela. Upravo zbog brojnih tragedija koje su se tokom decenija vezivale za hotel Sesil, slučaj Elize Lam dobio je dodatnu dozu misterije.

Iako je njena smrt zvanično okarakterisana kao nesrećan slučaj, pitanje kako je 21-godišnja devojka dospela u zaključani rezervoar za vodu ostalo je jedno od najintrigantnijih pitanja ovog slučaja.