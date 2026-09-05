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Vikend pred nama donosi dinamičnu astrologiju, priliku za predah, ali i neočekivane poslovne i emotivne obrte za sve horoskopske znake.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Iako je vikend, ambicija vam ne da mira pa ćete proveravati imejlove češće nego što je potrebno. Očekujte poziv kolege koji traži hitan savet o projektu koji ste davno završili. Pripazite na impulsivne odluke o kupovini nove opreme jer bi se moglo raditi o nepotrebnom trošku.

Ljubav: Vaša vatrena energija privlačiće poglede na subotnjem izlasku, a neko koga poznajete samo iz viđenja mogao bi vam napokon prići. Budite direktni, ali nemojte forsirati razgovor ako druga strana deluje stidljivo. Nedelja je idealna za kraći izlet sa partnerom u prirodu.

Zdravlje: Puni ste elana, ali pripazite na glavu i moguće sinuse zbog promene vremena. Kratka popodnevna šetnja pomoći će vam da izbacite višak adrenalina pre spavanja. Izbegavajte previše kofeina u kasnim satima.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posao: Osećate se stabilno i zadovoljno jer ste odradili većinu teških zadataka pre petka. Mogli biste dobiti zanimljivu ponudu za honorarni rad od osobe sa kojom ste sarađivali pre nekoliko godina. Praktičnost vam pomaže da procenite da li je taj angažman vredan vašeg slobodnog vremena.

Ljubav: Ovaj vikend je u znaku hedonizma i uživanja u dvoje uz vrhunsku hranu i dobro vino. Partner će vas iznenaditi sitnicom koju ste spomenuli u prolazu, što će vas dodatno raznežiti. Slobodni bi mogli doživeti zanimljiv susret u lokalnom kafiću.

Zdravlje: Vaše grlo bi moglo biti osetljivo, pa izbegavajte previše hladne napitke. Masaža ili topla kupka u subotu uveče biće upravo ono što vam treba za potpuno opuštanje mišića. Fokusirajte se na kvalitetan san.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Komunikacija će biti ključna jer ćete morati da objasnite svoje ideje ljudima koji ne dele vašu viziju. Očekujte poruku od starog prijatelja koja bi mogla da se pretvori u ozbiljan poslovni dogovor. Organizacija vam nije jača strana ovog vikenda, pa zapišite sve važne obaveze za ponedeljak.

Ljubav: Društveni život cveta i verovatno ćete dobiti nekoliko poziva za izlaske u isto vreme. Vaša šarmantna priroda olakšaće vam upoznavanje novih ljudi, a jedan razgovor o putovanjima mogao bi da potraje do jutra. Zauzeti Blizanci trebalo bi da izbegavaju flert sa nepoznatim osobama.

Zdravlje: Mentalna stimulacija vam je potrebna, ali nemojte zaboraviti na fizički odmor. Moguća je blaga nervoza nogu, pa će vam lagano trčanje ili duža šetnja uz reku dobro doći. Pijte više vode tokom dana.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Vaša intuicija je na vrhuncu, što će vam pomoći da prepoznate dobru priliku tamo gde je drugi ne vide. Završićete sve zaostatke ranije nego inače, ostavljajući sebi prostora za miran vikend kod kuće. Moguć je neočekivani trošak vezan za popravku u domaćinstvu.

Ljubav: Emocije su duboke i tražite sigurnost u zagrljaju voljene osobe. Iskren razgovor sa članom porodice rešiće nesporazum koji vas muči već nedeljama. Slobodni Rakovi mogli bi da osete nostalgiju prema bivšoj ljubavi, ali nemojte slati poruke koje biste sutra zažalili.

Zdravlje: Probava bi mogla da vam bude osetljiva na tešku hranu, pa birajte laganije obroke. Pokušajte da provedete što više vremena u blizini vode jer će vas to emocionalno regenerisati. Meditacija pre spavanja doneće vam potreban mir.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Ponosni ste na svoje rezultate i ne bojite se da to pokažete kolegama, što bi moglo da izazove sitnu ljubomoru u okruženju. Kreativan projekat na kojem radite napokon dobija priznanje koje zaslužuje kroz jedan važan poziv u subotu ujutru. Ostanite fokusirani na dugoročne ciljeve uprkos trenutnim pohvalama.

Ljubav: Bićete u centru pažnje gde god se pojavite, a vaša karizma delovaće poput magneta na suprotan pol. Očekujte romantičnu gestu od partnera koja će uključivati odlazak na događaj koji ste dugo priželjkivali. Slobodni bi mogli da sretnu nekog vrlo dominantnog i zanimljivog na subotnjem koncertu.

Zdravlje: Pripazite na kičmu i izbegavajte podizanje teških predmeta tokom vikenda. Kratko istezanje svakog jutra značajno će poboljšati vašu fleksibilnost i opšte raspoloženje. Ne zaboravite na zaštitu od sunca ako boravite na otvorenom.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Analitički pristup pomaže vam da uočite grešku u planovima koja je promakla svima ostalima. Iako je vikend, napravićete detaljan popis zadataka za sledeću nedelju kako biste bili korak ispred drugih. Dobijete važnu informaciju o promenama u radnom timu putem nezvaničnog kanala.

Ljubav: Pokazaćete svoju ljubav kroz sitne, praktične geste koje će partneru značiti više od velikih reči. Moguće je da ćete se malo povući u sebe u subotu uveče, pa objasnite bližnjima da vam treba samo malo mira. Slobodne Device mogle bi da primete nekoga ko deli njihove intelektualne interese.

Zdravlje: Vaš nervni sistem traži odmor, stoga ugasite telefon na barem nekoliko sati dnevno. Isprobavanje novog zdravog recepta sa pijace doneće vam zadovoljstvo i energiju. Pazite na zglobove tokom rekreativnih aktivnosti.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Posao: Diplomatski rešavate napetu situaciju između dva saradnika, što će učvrstiti vašu poziciju u timu. Vikend donosi razmišljanje o promeni smera karijere ili upisu na dodatnu edukaciju koja vas već dugo privlači. Pripazite na troškove vezane za luksuzne predmete koji vam trenutno nisu neophodni.

Ljubav: Odnosi su u fokusu i trudićete se da uspostavite savršenu harmoniju sa partnerom kroz zajedničke društvene aktivnosti. Poziv na venčanje ili rođendansku proslavu biće savršena prilika za pokazivanje vašeg istančanog stila. Slobodni bi mogli da uđu u flert sa nekim preko zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Balans je ključan, pa nemojte preterivati ni u čemu, čak ni u vežbanju. Mogući su problemi sa bubrezima ako ne pijete dovoljno tečnosti, stoga uvek imajte flašicu vode uz sebe. Svež vazduh će vam pročistiti misli.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Posao: Vaš intenzivan pristup poslu nastavlja se i tokom subote, ali pazite da ne postanete previše tajanstveni prema kolegama. Otkrićete važnu informaciju o konkurenciji koja bi mogla da vam da značajnu prednost u narednoj nedelji. Novčana situacija se popravlja zahvaljujući pametnom ulaganju iz prošlosti.

Ljubav: Strasti će se rasplamsati u subotu uveče, bilo da ste u dugoj vezi ili tek na početku romanse. Vaš prodoran pogled nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a neko koga smatrate tajanstvenim napokon će vam se otvoriti. Nedelja je dan za duboke razgovore koji menjaju perspektivu.

Zdravlje: Osećate snažnu potrebu za fizičkom i psihičkom transformacijom, pa je pravo vreme za detoksikaciju. Kvalitetan san biće presudan za vaš nivo energije u ponedeljak. Pripazite na reproduktivni sistem.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Optimistični ste u pogledu novih projekata, a vaša direktna komunikacija otvoriće vam vrata koja su do sada bila zatvorena. Moguće je da ćete dobiti ponudu za putovanje koje spaja posao i zadovoljstvo u vrlo skoroj budućnosti. Ipak, proverite sve detalje ugovora pre nego što date svoje konačno odobrenje.

Ljubav: Sloboda vam je trenutno najvažnija, ali to ne znači da nećete uživati u društvu osobe koja vas ne sputava. Iznenadni poziv na putovanje ili izlet od nekoga ko vam se sviđa mogao bi da promeni vaše planove za nedelju. Zauzeti Strelčevi treba da budu iskreni o svojim potrebama kako bi izbegli nesporazume.

Zdravlje: Boravak u prirodi napuniće vam baterije više nego bilo kakav pasivan odmor u zatvorenom prostoru. Čuvajte kukove i coskove tokom sportskih aktivnosti, nemojte forsirati tempo koji vam ne odgovara. Uživajte u sezonskom voću.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Vaša disciplina ne popušta ni tokom vikenda, pa ćete verovatno završiti zadatak koji ste planirali tek za utorak. Ambiciozni planovi zahtevaju podršku okoline, pa pokušajte na suptilan način da pridobijete nadređene za svoje ideje. U nedelju biste mogli da dobijete poruku koja najavljuje promena u strukturi firme.

Ljubav: Ozbiljno pristupate ljubavnim odnosima i ne želite da gubite vreme na površne susrete koji vas ne ispunjavaju. Partner će ceniti vašu pouzdanost i trud oko zajedničkog doma, a zajedničko planiranje budućnosti ojačaće vašu vezu. Slobodni Jarčevi mogli bi da sretnu nekog zanimljivog na mestu vezanom za obrazovanje.

Zdravlje: Kosti i zglobovi su vam slaba tačka, stoga obezbedite dovoljan unos kalcijuma i magnezijuma. Nemojte dozvoliti da vas brige oko posla opterete do mere da izgubite san u subotu uveče. Lagano istezanje pre odlaska u krevet biće vam od velike pomoći.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Vaše nekonvencionalne metode napokon će naići na odobravanje šireg kruga ljudi, što će vam podići samopouzdanje. Originalnost će vas izdvojiti iz mase, pa slobodno predložite rešenja koja drugima deluju previše radikalno. Očekujte manji priliv novca iz neočekivanog izvora, poput povraćaja duga ili nagradne igre.

Ljubav: Žudite za intelektualnom stimulacijom u vezi, pa će vas privući osobe koje imaju neobične hobije ili poglede na svet. Prijateljski odnos sa nekim mogao bi iznenada da se pretvori u nešto dublje tokom nedeljnog druženja u većoj grupi ljudi. Budite svoji i nemojte se prilagođavati tuđim očekivanjima.

Zdravlje: Cirkulacija bi mogla da vam bude nešto slabija, pa se pobrinite da se dovoljno krećete čak i dok odmarate. Svež vazduh i promena okoline najbolje će uticati na vaše mentalno stanje i opštu vitalnost. Pijte biljne čajeve za smirenje.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Intuicija vas vodi kroz lavirint poslovnih informacija, omogućavajući vam da izbegnete potencijalne zamke. Sanjalačko raspoloženje moglo bi da vas uspori u obavljanju administrativnih zadataka, pa budite oprezni da ne zaboravite na važan rok. Prijatelj bi mogao da vas zamoli za finansijski savet ili manju pozajmicu.

Ljubav: Vaša osećajnost je na vrhuncu i osetićete povezanost sa partnerom bez previše izgovorenih reči. Moguće je romantično iznenađenje u obliku poruke ili poziva od nekoga ko vam je bio drag u prošlosti. Nedelja je idealna za sanjarenje u dvoje ili gledanje filmova koji bude snažne emocije.

Zdravlje: Pripazite na stopala i birajte udobnu obuću ako planirate duže hodanje tokom vikenda. Meditacija ili boravak uz vodu pomoći će vam da očistite emocionalni teret koji ste nakupili tokom nedelje. Unosite dovoljno vitamina C.

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