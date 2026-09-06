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Nekadašnja uspešna bankarka iz predgrađa Sidneja, Emi Peni, imala je stabilno mesto u svetu investicija i jasnu profesionalnu budućnost. Međutim, kratak, dvonedeljni boravak na porodičnom seoskom imanju bio je dovoljan da iz korena promeni njene životne prioritete.

Fascinirana atmosferom na farmi nedaleko od australijskog mesta Kaura, donela je radikalnu odluku da prekine rad u banci i zakorači u svet poljoprivrede, iako o tome nije imala nikakvog predznanja. Kako prenosi australijska medijska kuća ABC, Emi se bez sopstvenog zemljišta i ikakvog iskustva usmerila ka stočarstvu.

Pogledajte u galeriji fotografije Ejmi Peni:

1/5 Vidi galeriju Ejmi Peni dala otkaz u banci, preselila se na farmu Foto: Printscreen/Facebook

Nakon susreta sa partnerom Džejsonom, ušli su u zajednički poduhvat čiji su počeci bili daleko od idealizovane slike seoske idile. Usled nedostatka finansijskih sredstava, gotovo celu godinu proveli su stanujući u prikolici namenjenoj za transport konja, smeštenoj na tuđem posedu.

Teško radi, ali nema radno vreme

Skromni počeci vezuju se za svega 16 grla rase Brahman. Sve potrebne veštine Emi je sticala u hodu – pretražujući informacije na internetu, oslanjajući se na sopstveni rad i povremene smernice lokalnih farmera. Tokom godina, ovaj skromni početak prerastao je u ozbiljnu stočarsku proizvodnju koja danas broji oko 1.200 grla Angus goveda raspoređenih na imanjima širom Novog Južnog Velsa.

Ovaj zaokret u karijeri nije proizašao iz želje za lakšim svakodnevicom. Uzgoj stoke ne omogućava fiksno radno vreme, neradne dane niti odlaganje poslova zbog loših vremenskih prilika. Celokupan proces praćen je velikim fizičkim naporom, materijalnom nesigurnošću i konstantnim upravljanjem zemljom.

Uprkos svim izazovima, Emi se nikada nije pokajala niti pomislila na povratak u kancelariju. Njen primer svedoči o tome da odlazak sa visoko plaćene pozicije ne predstavlja beg, već svesnu odluku da se prihvati zahtevniji put koji donosi dublji osećaj svrhe i ličnog ispunjenja.

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