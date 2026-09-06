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Tokom prelaznog perioda između leta i jeseni, mnogi ljudi na Balkanu primećuju isti problem: prozori se rose, a na zidovima se pojavljuje crna buđ. Iako se često pribegava skupim uređajima za odvlaživanje vazduha i agresivnim hemijskim sredstvima, vlaga se uglavnom vraća.

Kako Finci rešavaju problem vlage u kućama Foto: Enigma Images / Alamy / Profimedia

Za razliku od Balkana, stanovnici skandinavskih zemalja, kao što je Finska, uspevaju da održe domove suvim. Ključ njihove prednosti nije u skupoj tehnologiji, već u razumevanju kako vazduh i toplota funkcionišu u zatvorenom prostoru i primeni nekoliko jednostavnih, besplatnih navika koje stručnjaci za kvalitet unutrašnjeg vazduha preporučuju.

Zašto dolazi do vlage

Kondenzacija nastaje kada topao, vlažan vazduh u stanu dođe u dodir sa hladnim površinama, poput stakala prozora ili spoljašnjih zidova. Vlažnost u vazduhu povećava se kuvanjem, tuširanjem, pranjem sudova ili sušenjem veša.

Kako Finci rešavaju problem vlage u kućama Foto: Graham Corney / Alamy / Profimedia

Ugradnja modernih PVC prozora, koji gotovo potpuno zatvaraju prostor, sprečila je prirodnu cirkulaciju vazduha karakterističnu za stare drvene prozore. Kao rezultat, vlaga ostaje zarobljena u stanu i stvara idealne uslove za pojavu buđi, koja može biti štetna po zdravlje ukućana.

Finska metoda

Umesto dugotrajnog provetravanja sa otvorenim prozorima, koje hladi zidove i troši energiju, Finci primenjuju tzv. šok provetravanje.

Osnovna pravila su:

Kratko, ali intenzivno - Dva do tri puta dnevno otvore prozore i vrata na suprotnim stranama stana, ali samo na 3–5 minuta.

Dva do tri puta dnevno otvore prozore i vrata na suprotnim stranama stana, ali samo na 3–5 minuta. Brza zamena vazduha - Tokom tog vremena, ustajali i vlažni vazduh izlazi, a svež i suvlji ulazi.

Tokom tog vremena, ustajali i vlažni vazduh izlazi, a svež i suvlji ulazi. Očuvanje toplote - Kratko trajanje provetravanja znači da zidovi i nameštaj ostaju topli, a novi vazduh se brzo zagreva uz minimalan dodatni trošak energije.

Kako Finci rešavaju problem vlage u kućama Foto: Olena Vasylieva / Alamy / Profimedia

Održavanje stabilne temperature

Još jedna ključna nordijska praksa je ravnomerna sobna temperatura. Stručnjaci za termodinamiku upozoravaju da nagle promene temperature podstiču pojavu kondenzacije. Pored provetravanja, skandinavski standard uključuje disciplinovano upravljanje izvorima vlage:

Uključivanje kuhinjske nape dok se kuva.

Zatvaranje vrata kupatila prilikom tuširanja i naknadno provetravanje samo te prostorije.

Izbegavanje sušenja veša direktno na radijatorima. Ako se veš suši unutar stana, prostorija mora biti dodatno provetrena.

Primena ovih jednostavnih, besplatnih pravila može dugoročno ukloniti problem vlage i buđi, a istovremeno značajno poboljšati kvalitet vazduha u stanu.

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