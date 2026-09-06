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Predstojeća nedelja donosi dinamične astronomske promene i nove prilike koje će mnogim znakovima pomutiti planove, ali i otvoriti vrata za iznenadni poslovni i emotivni napredak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Tokom nedelje čeka vas situacija u kojoj će morati brzo da odlučite. Na poslu se otvara mogućnost da preuzmete zadatak koji može da vas približi boljoj poziciji ili većoj zaradi. U ljubavi će vam prijati direktnost, ali pazite da iskrenost ne pretvorite u kritiku. Slobodni Ovnovi mogu da primete varnice sa osobom koju svakodnevno sreću. Vikend donosi iznenadni poziv i promenu raspoloženja. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Ove nedelje shvatićete da više nema razloga da odlažete razgovor o novcu ili poslu. Neko će vam ponuditi rešenje koje u početku neće delovati naročito privlačno, ali bi moglo da vam donese dugoročnu sigurnost. Zauzeti Bikovi poželeće da promene nešto u zajedničkoj svakodnevici, dok slobodne očekuje susret sa osobom koja odudara od njihovog uobičajenog tipa. Pripazite na nepotrebne troškove za kuću. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Ove nedelje bićete u centru pažnje. Vaše reči imaće veću težinu nego što pretpostavljate, zato pažljivo birajte obećanja. Poslovna ideja koju ste nedavno pomenuli, mogla bi da dobije neočekivanu podršku. U ljubavi se vraća tema koju ste pokušali da izbegnete, ali ovog puta razgovor može da donese olakšanje. Slobodni Blizanci mogli bi da dobiju poruku kasno uveče. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Početkom nedelje poželećete da se povučete i dobro razmislite o narednom koraku. Nemojte da žurite, jer će vam do četvrtka stići informacija koja menja čitavu sliku. Na poslu se čuvajte osobe koja često menja dogovor. Zauzeti Rakovi planiraće važnu porodičnu odluku, dok slobodni mogu da upoznaju nekoga preko prijatelja. Krajem nedelje očekuje vas povoljan trenutak za kupovinu koju dugo odlažete. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Ove nedelje čekaju vas nova poznanstva i povratak društvenom životu. Razgovor sa osobom koja ima dobre kontakte može da vam otvori zanimljivu poslovnu mogućnost. U ljubavi ne pokušavajte da izazovete ljubomoru kako biste dobili pažnju. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku nekoga svojom duhovitošću i samopouzdanjem. Jedan prijatelj poveriće vam tajnu koja će vas iznenaditi. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Pred vama je nedelja u kojoj ćete pokazati koliko možete kada prestanete da sumnjate u sebe. Nadređeni ili saradnik primetiće vaš trud, a moguće je i da ćete dobiti konkretnu ponudu. U ljubavi ćete želeti jasne odgovore i nećete pristajati na polovična obećanja. Slobodne Device mogu da privuku osobu koja deluje ozbiljno, ali krije veoma romantičnu stranu. Vodite računa o rasporedu spavanja. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Ova nedelja budi vašu želju da promenite sredinu i izađete iz ustaljenog ritma. Moguća je ponuda za putovanje, edukaciju ili saradnju sa ljudima koje do sada niste poznavali. Partner bi mogao da vas iznenadi predlogom o kom ćete ozbiljno razmišljati. Slobodne Vage mogu da započnu romansu sa osobom iz drugog grada. Ne trošite novac samo da biste popravili raspoloženje. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Ove nedelje na površinu izlazi informacija koju je neko pokušavao da sakrije. Ne reagujte odmah, jer ćete smirenim pristupom postići mnogo više. Finansijska situacija može da se popravi zahvaljujući vraćenom dugu, dodatnom poslu ili povoljnom dogovoru. Zauzete Škorpije očekuje intenzivan razgovor koji vraća bliskost. Slobodni bi mogli ponovo da se zainteresuju za nekoga koga su ranije odbili. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Pred vama je nedelja važnih susreta i pregovora. Neko će očekivati da pokažete koliko ste ozbiljni u vezi sa obećanjem koje ste ranije dali. Na poslu je moguć dogovor koji zahteva kompromis, ali vam donosi više slobode. U ljubavi će jedna spontana odluka pokrenuti niz lepih događaja. Slobodni Strelčevi mogu da upoznaju osobu koja će ih osvojiti potpuno neočekivanim pitanjem. Pripazite na gubljenje stvari i dokumenata. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Ove nedelje moraćete da promenite raspored zbog obaveze koja će se pojaviti u poslednjem trenutku. Iako će vas to u početku nervirati, nova situacija može da vam donese koristan kontakt. Zauzeti Jarčevi trebalo bi da odvoje više vremena za partnera, jer druga strana oseća da je zapostavljena. Slobodni mogu da započnu zanimljivu komunikaciju sa nekim ko im je ranije delovao nedostupno. Ne preskačite obroke zbog posla. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Zvezde vam ove nedelje donose nalet kreativnosti i hrabrosti. Ideja, koju drugi smatraju neobičnom, može da se pokaže kao pun pogodak. U ljubavi ćete želeti više uzbuđenja, a partner bi mogao da vas iznenadi neočekivanim planom. Slobodne Vodolije privući će osoba koja se ne plaši da im se suprotstavi. Krajem nedelje moguć je trošak vezan za provod, hobi ili kraće putovanje. Najbolji dani biće vam ponedeljak i subota.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ove nedelje vaša pažnja usmerena je na dom i porodične odnose. Moguća je promena prostora, kupovina za kuću ili konačno rešavanje pitanja koje je dugo stajalo u mestu. Na poslu nemojte da potcenjujete mali zadatak, jer upravo preko njega možete da se dokažete. U ljubavi vam predstoji razgovor koji će ukloniti sumnje. Slobodne Ribe mogu da sretnu osobu koja ih podseća na nekoga iz prošlosti. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

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