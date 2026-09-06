Zašto se svetla u avionu gase pri poletanju i sletanju, mnogi ne znaju da može da vam spasi život
- Prigušivanje svetla u avionu pri poletanju i sletanju nije ušteda struje, već obavezna bezbednosna mera na svim letovima.
- Tamna kabina pomaže očima da se brže prilagode mraku, pa putnici i posada lakše vide izlaze i signalne oznake u slučaju vanredne situacije.
Tokom uzletanja i spuštanja aviona, putnici redovno prisustvuju promeni intenziteta osvetljenja u kabini. Mada mnogi veruju da je reč o uštedi struje ili bezazlenim tehničkim podešavanjima, u pitanju je zapravo strogo propisana mera bezbednosti. S obzirom na to da su početna i završna faza leta ujedno i najrizičniji momenti putovanja, čitav prostor i svi u njemu moraju biti potpuno spremni za nepredviđene okolnosti.
Glavni razlog
Ključni razlog za sprovođenje ove mere jeste činjenica da je ljudskom oku neophodno od 10 do 30 minuta kako bi se u potpunosti naviklo na mrak. U slučaju kriznog scenarija i naglog nestanka struje tokom noćne vožnje, putnici čije su se oči već adaptirane na smanjenu svetlost reagovaće znatno brže i lakše uočiti putanje za izlazak, čime se izbegava opšta dezorijentacija.
Uočljivost izlaza za opasnost
Zatamnjivanje prostora omogućava da signalne trake na podu i svetleće oznake za vanredni izlaz budu jasno vidljive, čak i ako dođe do pojave g Gustog dima unutar letelice. Osim toga, gašenjem glavnog svetla sprečava se presijavanje i reflekcija na staklima prozora. To daje posadi i putnicima neometan pogled na spoljašnji teren, što je od ključnog značaja prilikom procene bezbednosti za otvaranje izlaza za evakuaciju.
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