da li ste znali

da li ste znali

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Tokom uzletanja i spuštanja aviona, putnici redovno prisustvuju promeni intenziteta osvetljenja u kabini. Mada mnogi veruju da je reč o uštedi struje ili bezazlenim tehničkim podešavanjima, u pitanju je zapravo strogo propisana mera bezbednosti. S obzirom na to da su početna i završna faza leta ujedno i najrizičniji momenti putovanja, čitav prostor i svi u njemu moraju biti potpuno spremni za nepredviđene okolnosti.

Zašto se svetla u avionu gase pri poletanju i sletanju Foto: Youtube

Glavni razlog

Ključni razlog za sprovođenje ove mere jeste činjenica da je ljudskom oku neophodno od 10 do 30 minuta kako bi se u potpunosti naviklo na mrak. U slučaju kriznog scenarija i naglog nestanka struje tokom noćne vožnje, putnici čije su se oči već adaptirane na smanjenu svetlost reagovaće znatno brže i lakše uočiti putanje za izlazak, čime se izbegava opšta dezorijentacija.

Uočljivost izlaza za opasnost

Zašto se svetla u avionu gase pri poletanju i sletanju Foto: Profimedia

Zatamnjivanje prostora omogućava da signalne trake na podu i svetleće oznake za vanredni izlaz budu jasno vidljive, čak i ako dođe do pojave g Gustog dima unutar letelice. Osim toga, gašenjem glavnog svetla sprečava se presijavanje i reflekcija na staklima prozora. To daje posadi i putnicima neometan pogled na spoljašnji teren, što je od ključnog značaja prilikom procene bezbednosti za otvaranje izlaza za evakuaciju.

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