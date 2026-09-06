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Neke kombinacije u astrologiji smatraju se prirodno skladnim, dok se kod drugih razlike vrlo brzo pretvaraju u probleme. Jedna od kombinacija koja može biti posebno zahtevna jeste odnos između Bika i Vodolije.

Bik traži sigurnost, Vodolija slobodu

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Bikovi vole stabilnost, jasne odnose i predvidljivost. Kada im je do nekoga stalo, žele osećaj sigurnosti i znaju na čemu su. Vodolije, sa druge strane, izuzetno cene ličnu slobodu. Teško podnose osećaj da ih neko kontroliše ili ograničava, čak i kada druga strana nema takvu nameru. Upravo tu često dolazi do prvih većih nesporazuma.

Oboje su veoma tvrdoglavi

I Bik i Vodolija spadaju u fiksne znake, što znači da teško menjaju mišljenje jednom kada nešto odluče. U svađi se zato može dogoditi da nijedna strana ne želi da popusti. Bik insistira na stabilnosti i pravilima, dok Vodolija često želi da uradi upravo suprotno od onoga što se od nje očekuje.

Vodolija Foto: Shutterstock

Kompromisi su ključni

Ova kombinacija nije nužno osuđena na propast. Upravo razlike mogu stvoriti snažnu početnu privlačnost. Međutim, dugoročno gledano, ovaj odnos će funkcionisati samo ako Bik nauči da da partneru više prostora, a Vodolija pokaže više doslednosti i sigurnosti. Bez toga se odnos lako pretvara u iscrpljujući niz svađa, pomirenja i novih nesporazuma.

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