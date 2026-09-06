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U prolazima rasadnika i baštenskih centara gajbice se već uveliko pune pažljivo označenim lukovicama. Tradicionalna baštenska mudrost nalaže: lale se sade u oktobru, čim stignu prvi hladni dani. Pa ipak, iz godine u godinu, mnoge cvetne leje razočaraju. Stabljike ostanu krhke, cvetanje bude oskudno, a onaj raskošni šareni tepih sa slike na pakovanju ostane samo pusto obećanje.

A šta ako je problem upravo u tom starom kalendaru? Mnogi iskusni baštovani odavno su pomerili granice i odlučili se za znatno raniju sadnju, uz pametno osmišljen raspored u lejama. Jednostavno pomeranje roka za nekoliko nedelja - u kombinaciji sa par proverenih trikova - potpuno menja prolećni prizor u dvorištu.

Foto: BiR Fotos / Stockimo / Alamy / Profimedia

Šta vredi zapamtiti: Sadnja lala tek u oktobru često ne ostavlja dovoljno vremena da se lukovice dobro ukorene pre zime.

Period od kraja avgusta do sredine septembra nudi idealne uslove, jer je zemljište još uvek toplo.

Sadnja lukovica između višegodišnjih biljaka (perena) štiti mlade izdanke i leji daje puniji izgled.

Ova metoda obezbeđuje sukcesivno cvetanje: lale blistaju u proleće, a perene preuzimaju štafetu od maja.

Ovakva cvetna leja ostaje bujna i obojena mesecima, bez potrebe za dodatnim radom. Zašto vam sadnja u oktobru kvari prolećno cvetanje?

Kod nas se uvek verovalo da treba sačekati prve mrazeve pa tek onda saditi lukovice. Međutim, u praksi to ostavlja premalo vremena da lukovica razvije snažan korenov sistem pre nego što se zemlja sasvim ohladi i stegne. Bez dobrog korena, biljka ulazi u proleće oslabljena i nema dovoljno snage za bogat i krupna cvet.

Rezultat su kratke stabljike, sitni cvetovi, a neretko i truljenje lukovica u zemlji natopljenoj obilnim jesenjim kišama. Tu je i dodatni problem - puževi i glodari, koji su u kasnu jesen izuzetno aktivni i lako pronalaze sveže posađene lukovice u još uvek rastresitoj zemlji.

Foto: Alexandra Glen / Alamy / Profimedia

Savršen, a često zanemaren termin: Kraj avgusta i septembar

Najlukaviji baštovani otvaraju kesice sa lukovicama znatno pre prave jeseni. U periodu od kraja avgusta do sredine septembra, zemljište u sebi još uvek čuva letnju toplotu koja podstiče brzo ukorenjavanje, a da pritom ne provocira prerano izbijanje listova iznad zemlje. Lukovica se tako mirno ulaže, pušta dubok koren i spremna dočekuje zimu u najboljoj mogućoj kondiciji.

Ovaj period ima i čisto praktične prednosti: zemlja je posle letnjih kiša meka i laka za obradu. Redovi se lako pravilno iscrtavaju, rupe se kopaju bez muke, a lukovice se postavljaju na idealnu dubinu — otprilike tri puta veću od visine same lukovice. Uz to, baštenski centri u ovom periodu izlažu prve, najkvalitetnije serije lukovica.

Provereni trik: Posadite lale između višegodišnjih biljaka (perena)

Dok se većina drži klasičnog reda i sadi lale na posebne, prazne leje, iskusni pejzažni arhitekti biraju mešovitu sadnju. Trik je u tome da se lukovice ubace u praznine između već postojećih busena perena: divljih geranijuma (zdravca), hosti, hohera (koralnog zvončića), vrkute, mačje trave ili zeljastih božura. Bujno lišće ovih susednih biljaka čuva vlagu u zemlji tokom leta i prirodno sakriva žute, uvele listove lala nakon cvetanja.

Foto: Thorsten Milse / robertharding / Profimedia

Ova kombinacija donosi nekoliko ključnih prednosti:

Prirodna zaštita od kasnih prolećnih mrazeva zahvaljujući mikroklimi koju stvaraju višegodišnje biljke.

Besprekoran izgled leje: Perene potpuno zaklanjaju uvele i požutele listove lala koje inače ne izgledaju lepo, a ne smete ih odmah odseći dok se lukovica ne nahrani.

Bolje zadržavanje vlage u zemljištu tokom toplijih meseci.

Velika ušteda prostora, što je od neprocenjive važnosti za manje gradske bašte i dvorišta.

Za uspešnu sadnju dovoljno je naći prazne međuprostore, pažljivo baštenskom vilom iskopati rupe (da se ne ošteti koren okolnih biljaka) i u svaku grupu posaditi po tri do pet lukovica. Sadnja u grupama dace onaj raskošan, bogat efekat cvetnog tepiha.

Stvorite leju koja cveta bez prekida - od proleća do leta

Prava snaga ove metode leži u smeni boja i formi. Čim proleće ograne, lale prve izbijaju između mladih izdanaka perena i donose pravu eksploziju boja. Kako lale polako prolaze, perene prirodno preuzimaju scenu i popunjavaju prostor.

Tako osmišljena leja postaje živa slika u vašem dvorištu: botaničke i rane sorte lala otvaraju sezonu, na njih se nastavljaju kasne sorte, a zatim štafetu preuzimaju plavi i ružičasti cvetovi zdravca, dok vrkuta pravi nežnu žućkastu penu u podnožju. Božuri i mačja trava produžavaju ovaj spektakl sve do sredine leta. Za najbolji vizuelni efekat, kombinuje se više visina: patuljaste lale idu na same ivice, a visoke sorte u pozadinu.

Elegatnu harmoniju dobićete ako, na primer, spojite bele ili krem lale sa perenama tamnog, tamnoljubičastog lišća, ili ako napravite toplu kombinaciju narandžastih lala i karamel hohera. Rezultat neodoljivo podseća na najlepše engleske i francuske vrtove.

Uz malu promenu kalendara i malo drugačiji raspored sadnje, obična leja preobražava se u raskošnu cvetnu oazu. Prvi jesenji dani su pred vratima, poljoprivredne apoteke i rasadnici su puni novih sorti, a topla zemlja samo čeka lukovice. Iskoristite ovaj period i obezbedite sebi najlepše dvorište u kraju čim stigne proleće!

(Kurir.rs/ Blic/ pause-maison.ouest-france.fr)

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