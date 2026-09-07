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Preskakanje tuširanja, izbacivanje dezodoransa i sve ređe pranje kose na prvi pogled teško da zvuče kao recept za uspešan ljubavni sastanak. Ipak, upravo to radi deo mladih muškaraca na TikToku, uveren da će zahvaljujući prirodnom mirisu tela postati privlačniji ženama.

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Trend je dobio naziv "pheromone-maxxing", odnosno "maksimizovanje feromona", a zasniva se na ideji da proizvodi za ličnu higijenu uklanjaju ili prikrivaju prirodne hemijske signale tela koji bi navodno mogli da povećaju seksualnu privlačnost. Jedan korisnik društvenih mreža čak je tvrdio da je potpuno prestao da pere kosu i da sada dobija više komplimenata žena na račun njenog izgleda i mirisa.

Naučnici i lekari, međutim, imaju prilično jednostavan odgovor: nema dokaza da će preskakanje tuširanja nekoga učiniti privlačnijim potencijalnom partneru. Trend je nastao u širem internet okruženju poznatom kao "looksmaxxing", u kojem mladi muškarci pokušavaju različitim metodama da "maksimizuju" svoj fizički izgled i privlačnost, kako prenosi USA Today.

Neke od tih metoda mnogo su ekstremnije od preskakanja tuširanja. Pojedini kreatori sadržaja promovisali su takozvani "bonesmashing", odnosno namerno udaranje i povređivanje kostiju lica u pogrešnom uverenju da će nakon zarastanja izgledati izraženije, kao i korišćenje različitih supstanci radi smanjivanja procenta telesne masti.

Dobra vest je da "pheromone-maxxing" za sada ne deluje kao široko rasprostranjen trend Foto: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

Dobra vest je, navodi se u tekstu, da "pheromone-maxxing" za sada ne deluje kao široko rasprostranjen trend. Ali njegova osnovna ideja privukla je dovoljno pažnje da se njome pozabave stručnjaci. Feromoni su hemijski signali koje jedinka jedne vrste oslobađa i koji kod drugih pripadnika iste vrste mogu da izazovu određene fiziološke ili bihevioralne reakcije.

Kod životinja njihova uloga može da bude povezana i sa parenjem, dok je kod ljudi situacija mnogo komplikovanija. Pamela Dalton, psihološkinja i stručnjakinja za čulo mirisa iz Monel Kemikal Senses Centra, objašnjava da miris tela potencijalno može da prenosi informacije o emocionalnom stanju, zdravlju, starosti i genetskoj raznovrsnosti čoveka.

Međutim, veza između feromona i romantične privlačnosti kod ljudi nije ustanovljena. To što nam se dopada miris određene osobe jeste stvaran fenomen, ali ne znači da su za njega odgovorni feromoni. Moguće je, između ostalog, da smo jedinstveni miris partnera jednostavno povezali sa tom osobom i vremenom zavoleli.

Dermatološkinja Šerin Tejmur objašnjava da ovaj internet trend uzima zrno legitimne nauke - činjenicu da ljudi imaju individualne hemijske mirise i da miris utiče na način na koji doživljavamo druge - a zatim iz toga izvodi zaključak koji nauka ne podržava. Njena poruka muškarcima koji su zbog toga rešili da se odreknu tuširanja bila je prilično slikovita.

ilustracija Foto: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

"To nije pheromone-maxxing. Uglavnom je bacteria-maxxing", odnosno, umesto feromona, zapravo "maksimizuju bakterije". Stručnjaci zato ne preporučuju odricanje od osnovne higijenezbog pokušaja povećavanja privlačnosti.

Posebnu pažnju prilikom tuširanja trebalo bi posvetiti područjima na kojima se najviše nakupljaju znoj, bakterije i neprijatni mirisi, poput pazuha, prepona i stopala. Ni druga krajnost nije potrebna. Preterano vrela voda i agresivni antibakterijski sapuni mogu da isuše i iritiraju kožu. Za većinu ljudi dovoljno je redovno tuširanje, kao i pranje nakon intenzivnog znojenja ili vežbanja.

Dobra higijena, zaključuje dermatološkinja, ne znači uklanjanje svakog traga prirodnog mirisa niti narušavanje mikrobioma kože – već održavanje kože čistom, zdravom i prijatnom.

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