Dnevni horoskop za 8. septembar: Ovnovi uspešno završavaju projekat, a Rakovi započinju ljubavnu avanturu
- Dnevni horoskop za 8. septembar donosi naglašene emocije i važne odluke na poslovnom i privatnom planu.
- Ovnovi uspešno završavaju složen projekat, a Rakove očekuje ljubavna avantura sa osobom iz neposrednog okruženja.
Dnevni horoskop za 8. septembar donosi dinamiku naglašenih emocija i priliku za donošenje važnih odluka na poslovnom i privatnom planu.
OVAN
Ovaj dan može vam doneti posebno zadovoljstvo, jer ćete uspešno okončati rad na veoma složenom projektu. Harmoničan period u odnosu s partnerom. Uspešna realizacija zajedničkog cilja doneće vam dodatnu bliskost. Obratite pažnju na saobraćaj. Mogući su lomovi.
BIK
Glavni izazov ovog dana može biti problematičan razgovor s nadređenima. Dobro razmislite pre nego što bilo šta kažete. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju privlačnu osobu preko kolega na poslu. Moguća je tajna veza. Problem sa anksioznošću. Obratite pažnju na ishranu.
BLIZANCI
Ključ uspeha u ovom periodu je da poradite na fokusu, jer vam misli povremeno odlaze na više strana. Radite stvari jednu po jednu. Slobodne Blizance očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom u znaku Lava ili Vodolije. Prehlada. Hladno piće kod vas uvek izaziva upalu grla.
RAK
Poseban akcenat je na rešenju administrativnog ili pravnog problema. Očekuje vas uspeh u trgovini i radu sa inostranstvom. Danas možete očekivati ljubavnu avanturu sa osobom koju poznajete iz neposrednog okruženja. Pad imuniteta. Sami ste doprineli ovakvom zdravstvenom stanju.
LAV
Početak rada na novom projektu i sastanak s nadređenima mogu proteći u konstruktivnoj atmosferi. Finansijski uspeh. Sve više vam se dopada osoba koju svakodnevno srećete na poslu. Početak tajne ljubavne veze. Problemi sa stopalima. Potrebni su vam odgovarajući ulošci.
DEVICA
Očekuje vas prelazak na novu radnu poziciju koja podrazumeva veću odgovornost. Pred vama je veliki izazov, ali ste spremni za novu pobedu. Budite oprezni jer vas očekuje turbulencija u odnosu s partnerom. Više se odmarajte. Preforsirali ste se! Potreban vam je odmor na nekoj udaljenoj destinaciji.
VAGA
Prijatelji danas mogu da vam predlože da zajedno uđete u neki posao. Unapređenje finansijske situacije. U vašem odnosu s partnerom vladaju harmonija i zadovoljstvo. Pa ipak, povremeno je moguća poneka ljubomorna varnica. Nervoza, napetost, osećaj gubitka.
ŠKORPIJA
Prilično teški pregovori na sastanku, pa će biti neophodan kompromis. Uprkos tome, uspostavićete korektan poslovni odnos. Slobodne Škorpije očekuje sudbinski susret sa osobom u znaku Raka ili Jarca. Novi početak. Više se odmarajte. Više spavajte ili se odmarajte uz neku dobru knjigu.
STRELAC
Ovaj dan vam donosi nezgodnu situaciju s jednim saradnikom, jer je moguća rasprava. Reč je o različitim viđenjima bitnog poslovnog rešenja. Očekuje vas lep ljubavni sastanak s novim partnerom koji vam se dopada. Odlično se osećate.
JARAC
Početak rada na novom projektu postavlja vas pred novi izazov, ali vi ste spremni na to da se uhvatite ukoštac. Preći ćete granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vam se dopada, a s kojom poslovno sarađujete. Zadržavanje vode u organizmu, obratite se lekaru.
VODOLIJA
Budite obazrivi s jednim saradnikom, postoji atmosfera dvostruke igre u firmi gde radite. Ne ulazite u konflikte ni s kim. Vaša veza s partnerom prolazi kroz lep i harmoničan period i zajedno planirate budućnost. Puni ste energije, što se odražava na odnos s bliskim osobama.
RIBE
Važne vesti od saradnika iz inostranstva mogu da obeleže dan. Pa ipak, možete se naći u dilemi, jer vam ponuda neće u celosti odgovarati. Slobodne Ribe mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu u znaku Jarca ili Bika. Budite aktivniji, počnite s laganim šetnjama.
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