Mnogi drva za ogrev slažu uz kuću, a ne znaju da mogu da naprave katastrofu: Stručnjak ukazao na čestu grešku
- Drva za ogrev ne treba slagati direktno uz fasadu.
- Stručnjaci savetuju razmak od desetak centimetara, za sve postoje valjani razlozi.
Slaganje drva za ogrev direktno uz fasadu doma na prvi pogled deluje kao najjednostavnije i najpraktičnije rešenje, jer je ogrev nadohvat ruke i zaštićen. Ipak, ova česta navika može prouzrokovati ozbiljna oštećenja na kući usled zadržavanja vlage.
Primer iz prakse to najbolje ilustruje: vlasnik objekta naslagao je tri kubika cepanica uz spoljašnji zid tokom jeseni, zapostavivši važnost protoka vazduha. Nakon dve zime, u unutrašnjosti objekta pojavili su se jasni znaci vlage, a angažovani stručnjak je odmah ukazao na gomilu drva priljubljenu uz fasadu kao na glavnog uzročnika problema.
Kako zbijene cepanice oštećuju spoljašnje zidove
Spoljašnjim zidovima je neophodna neprestana cirkulacija vazduha kako bi se brže sušili nakon padavina i atmosferskih promena. Kada se ogrev nasloni direktno na fasadu, provetravanje izostaje, pa se vlaga trajno zadržava u zidu. Posledice vremenom postaju uočljive i unutar stanovanja kroz oštećenja maltera, pojavu tamnih mrlja i stvaranje opasne buđi. Ključni problem je što mnogi ne povezuju ove pojave sa drvima, jer ona deluju potpuno bezazleno.
Loše skladištenje usporava i proces sušenja drva
Ovakav način odlaganja šteti i samom ogrevu. Sveže sečeno drvo sadrži visok procenat vode i zahteva dobro strujanje vazduha kako bi dostiglo preporučenu vlažnost od 15 do 20 odsto. Vlažna drva znatno lošije govore, oslobađaju manju količinu toplote, proizvode više dima i pospešuju stvaranje opasnih naslaga u dimnjaku. Kada su cepanice sabijene uz zid, proces prirodnog sušenja znatno se produžava.
Pravilno odlaganje zahteva minimalan razmak
Da bi se izbegli problemi, najvažnije je napraviti odmak između ogreva i fasade. Razmak od desetak centimetara sasvim je dovoljan da omogući neometan protok vazduha i spreči zadržavanje vlage. Takođe, cepanice ne bi trebalo odlagati direktno na zemlju kako ne bi upijale vlagu iz tla. Korišćenje paleta, greda ili metalnih podloga podiže drva i obezbeđuje provetravanje sa donje strane. Na kraju, treba izbegavati i potpuno prekrivanje gomile nepromočivim ceradama, jer se time stvara efekat staklene bašte koji dodatno zadržava kondenz.
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