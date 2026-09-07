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Slaganje drva za ogrev direktno uz fasadu doma na prvi pogled deluje kao najjednostavnije i najpraktičnije rešenje, jer je ogrev nadohvat ruke i zaštićen. Ipak, ova česta navika može prouzrokovati ozbiljna oštećenja na kući usled zadržavanja vlage.

Primer iz prakse to najbolje ilustruje: vlasnik objekta naslagao je tri kubika cepanica uz spoljašnji zid tokom jeseni, zapostavivši važnost protoka vazduha. Nakon dve zime, u unutrašnjosti objekta pojavili su se jasni znaci vlage, a angažovani stručnjak je odmah ukazao na gomilu drva priljubljenu uz fasadu kao na glavnog uzročnika problema.

Zašto drva za ogrev ne treba slagati uz kuću Foto: Zoonar/Peter Himmelhuber, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Kako zbijene cepanice oštećuju spoljašnje zidove

Spoljašnjim zidovima je neophodna neprestana cirkulacija vazduha kako bi se brže sušili nakon padavina i atmosferskih promena. Kada se ogrev nasloni direktno na fasadu, provetravanje izostaje, pa se vlaga trajno zadržava u zidu. Posledice vremenom postaju uočljive i unutar stanovanja kroz oštećenja maltera, pojavu tamnih mrlja i stvaranje opasne buđi. Ključni problem je što mnogi ne povezuju ove pojave sa drvima, jer ona deluju potpuno bezazleno.

Loše skladištenje usporava i proces sušenja drva

Ovakav način odlaganja šteti i samom ogrevu. Sveže sečeno drvo sadrži visok procenat vode i zahteva dobro strujanje vazduha kako bi dostiglo preporučenu vlažnost od 15 do 20 odsto. Vlažna drva znatno lošije govore, oslobađaju manju količinu toplote, proizvode više dima i pospešuju stvaranje opasnih naslaga u dimnjaku. Kada su cepanice sabijene uz zid, proces prirodnog sušenja znatno se produžava.

Zašto drva za ogrev ne treba slagati uz kuću Foto: Vern Tyler / Alamy / Profimedia

Pravilno odlaganje zahteva minimalan razmak

Da bi se izbegli problemi, najvažnije je napraviti odmak između ogreva i fasade. Razmak od desetak centimetara sasvim je dovoljan da omogući neometan protok vazduha i spreči zadržavanje vlage. Takođe, cepanice ne bi trebalo odlagati direktno na zemlju kako ne bi upijale vlagu iz tla. Korišćenje paleta, greda ili metalnih podloga podiže drva i obezbeđuje provetravanje sa donje strane. Na kraju, treba izbegavati i potpuno prekrivanje gomile nepromočivim ceradama, jer se time stvara efekat staklene bašte koji dodatno zadržava kondenz.

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