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Ponekad se stvari dugo ne pomeraju sa mesta, a onda se u samo nekoliko dana sve promeni. Prema astrološkim tumačenjima, tri znaka bi ove nedelje mogla da dožive upravo takav preokret, posebno na polju posla, odnosa i odluka koje već neko vreme odlažu.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizancima bi ova nedelja mogla da donese informaciju koja menja njihove planove. To može biti poziv, poruka, neočekivani susret ili razgovor koji će im otvoriti mogućnost o kojoj dosad nisu ozbiljno razmišljali. Najvažnije će biti da ne odbace novu priliku samo zato što se ne uklapa u ono što su zamislili. Upravo bi promena plana mogla biti najbolja stvar koja im se dogodila u poslednje vreme. Posebno zanimljiva situacija moguća je na poslovnom planu. Nešto što je delovalo kao zatvorena priča moglo bi se ponovo pokrenuti.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vage bi napokon mogle da dobiju odgovor koji već neko vreme čekaju. Kod nekih će se to odnositi na ljubav, dok bi drugima mogao stići važan odgovor vezan za posao ili privatni plan. Ova nedelja mogla bi da ih natera i da donesu odluku koju su dugo odlagale. Iako promena u početku možda neće izgledati jednostavno, vrlo brzo bi mogle da shvate da im je upravo ona bila potrebna. Najveće iznenađenje moglo bi da dođe od osobe od koje to najmanje očekuju.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi ne vole kada im se planovi menjaju u poslednji trenutak, ali upravo bi jedan takav trenutak mogao da im donese nešto dobro. Moguće je da će dobiti novu odgovornost, ponudu ili priliku da pokažu šta znaju. Ono što u početku izgleda kao dodatni problem moglo bi da se pretvori u njihovu veliku prednost. Do kraja nedelje mogli bi da imaju osećaj da su stvari napokon počele da se slažu u njihovu korist.

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