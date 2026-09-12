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Odmor u inostranstvu lako može da donese neočekivana iznenađenja, naročito kada turisti nisu upoznati sa svim lokalnim pravilima. To su na svojoj koži osetili Amerikanka Džulija i njen dečko Majk, koji su tokom posete Italiji krenuli na sasvim uobičajeno jutarnje trčanje.

Dok su trčali, meštani su ih neobično posmatrali, a pojedini su pri njihovom prolasku odmahivali glavom. U početku nisu mogli da shvate zbog čega ljudi tako reaguju. Onda im je jedan prolaznik doviknuo:

"Ovo nije plaža!".

Tada su zastali i počeli da razmišljaju šta su uradili pogrešno. Problem nije bio u trčanju niti u njihovom ponašanju, već u detalju koji im očigledno nije delovao nimalo neobično. Majk je trčao bez majice.

U Veneciji takvo šetanje i kretanje gradom nije dozvoljeno. Pravila uvedena 2018. godine, između ostalog, zabranjuju boravak i kretanje gradom bez majice ili samo u kupaćem kostimu. Kršenje tog pravila ne izaziva samo neodobravajuće poglede meštana. Turistu može da košta čak 250 evra.

Kada je američki par shvatio zašto privlači toliku pažnju, nije želeo da rizikuje. Pošto su se nalazili nekoliko kilometara od smeštaja, sklonili su se u obližnju ulicu i pokušali da pronađu drugo rešenje. U pomoć im je pritekla Majkova sestra, koja mu je kupila majicu. Tako je mogao da nastavi trčanje bez rizika da dobije neočekivano visoku kaznu.

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