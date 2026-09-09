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Mlad Mesec u Devici 11. septembra donosi preko potreban energetski preokret. Devica je znak koji vlada našom svakodnevicom, zdravljem, rutinama i praktičnim radom.t

Kada se Sunce i Mesec spoje u ovom zemljanom, analitičnom znaku, Univerzum nam simbolično uručuje prazan list papira i dobro naoštrenu olovku, pozivajući nas da postanemo arhitekte sopstvenog vremena i navika. Ovo nije vreme za slepi optimizam, već za trezvenost, strukturu i prepoznavanje onoga što zaista funkcioniše u našim životima.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj Mladi Mesec aktivira vaše polje posla, svakodnevice i zdravlja. Pred vama je idealan period da promenite loše navike, započnete novu dijetu ili se vratite treninzima. Na poslovnom planu dobijate priliku da reorganizujete svoje obaveze, ali pripazite na komunikaciju sa kolegama – vaša nestrpljivost može stvoriti nepotrebnu tenziju oko sitnica.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Bikove ova lunacija otvara vrata u polju ljubavi, kreativnosti i hobija. Ako ste slobodni, predstoji vam zanimljivo poznanstvo preko posla ili kroz svakodnevne aktivnosti. Zauzeti Bikovi će želeti da unesu više reda i stabilnosti u odnos sa partnerom. Ovo je takođe sjajan trenutak da hobi pretvorite u privatan biznis.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokus se seli na vaš dom, porodicu i privatni život. Mnogi Blizanci će osetiti snažnu potrebu da srede kuću, započnu renoviranje ili reše stare porodične nesuglasice. Energija Device vas tera da spustite loptu i potražite mir u krugu porodice. Ako planirate selidbu ili kupovinu nekretnine, sada je vreme za pravljenje planova.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mladi Mesec pokreće vaše polje komunikacije, kraćih putovanja i odnosa sa rođacima. Očekuju vas važni poslovni razgovori, potpisivanje ugovora ili donošenje odluka koje ste dugo odlagali. Vaš um će raditi "trista na sat", pa je važno da kanališete tu energiju i izbegnete preteranu brigu i analizu svake sitnice.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je period u kojem je fokus na finansijama i ličnim vrednostima. Ovaj tranzit vam donosi priliku da otvorite novi izvor prihoda, reorganizujete svoj budžet ili pametno investirate novac. Devica od vas traži da budete štedljiviji i praktičniji sa novcem, pa izbegavajte impulsivnu kupovinu i luksuz u narednim danima.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovo je vaših pet minuta! Mladi Mesec u vašem znaku donosi vam moćan lični reset i početak potpuno novog životnog ciklusa. Imate zeleno svetlo od Univerzuma da promenite imidž, postavite nove ciljeve i okrenete list. Sve oči su uprte u vas, a vaša analitičnost i šarm pomoći će vam da ostvarite sve što zamislite.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Vage je ovo vreme povlačenja i unutrašnjeg rada, jer Mlad Mesec pada u vaše polje podsvesti i tajni. Osetićete potrebu da se izolujete od buke i dobro razmislite o sledećim koracima. Idealno je vreme za mentalni detoks, meditaciju i rešavanje starih emotivnih repova koji vas vuku unazad. Slušajte svoju intuiciju.

Škorpija

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj tranzit aktivira vaše polje prijateljstva, planova i društvenog života. Pred vama je period u kojem ćete proširiti krug poznanika, ući u nove organizacije ili započeti rad na velikim timskim projektima. Neko od prijatelja može vam ponuditi poslovnu saradnju. Vreme je da se oslonite na ljude koji dele vaše vizije.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mladi Mesec u Devici donosi ogromne promene u vašem polju karijere, statusa i životnog cilja. Ako ste čekali pravu priliku za promenu posla, unapređenje ili razgovor sa nadređenima, ovi dani vam donose vetar u leđa. Vaš trud iz prethodnog perioda konačno postaje vidljiv, a vi dobijate priznanje koje zaslužujete.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Jarčeve se otvaraju vidici u polju inostranstva, obrazovanja i životne filozofije. Ovaj tranzit vam donosi priliku za putovanje, upisivanje novog kursa ili rešavanje pravnih pitanja. Sjajan je trenutak za proširenje znanja i promenu perspektive. Sve što započnete sa ciljem ličnog usavršavanja biće dugotrajno i uspešno.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ova lunacija duboko kopa po vašem polju transformacije, tuđeg novca i strasti. Možete očekivati rešavanje pitanja nasledstva, kredita, poreza ili sponzorstava. Na emotivnom planu, ovaj period donosi duboku psihološku transformaciju – spremni ste da pustite sve ono što vas je povređivalo i da se emotivno regenerišete.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Mladi Mesec se odigrava u vašem prirodno suprotnom znaku i direktno aktivira polje partnerstva, braka i javnosti. Slobodne Ribe mogu ući u ozbiljnu i stabilnu vezu, dok će zauzete rešavati praktična pitanja sa partnerom i uvoditi nova pravila u odnos. Ovo je takođe odličan period za sklapanje novih poslovnih partnerstava.

(Kurir.rs/Žena)