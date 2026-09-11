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Ako ste se ikada pitali šta se zapravo događa u svingerskom klubu, odgovor je - mnogo toga. Međutim, ono što mnoge iznenadi jeste da ovakva mesta imaju veoma stroga pravila ponašanja. Za neupućene, svingerski klubovi - često poznati i kao „lifestyle klubovi“ ili „klubovi za igru“ - prostori su u kojima odrasli istražuju senzualna i seksualna iskustva izvan svoje veze, ali uvek uz potpun pristanak i dogovor svih uključenih.

Pored očekivanih pravila koja se odnose na oblačenje i higijenu, najveći naglasak stavlja se na poštovanje granica i pristanka, kako bi se svim gostima obezbedilo sigurno i prijatno okruženje. Vlasnica jednog poznatog takvog kluba u Merzisajdu, Viki, poznata i kao dominatriks Lejdi Si, otkrila je u podkastu „The Padded Cell“ dva ključna pravila koja nikada ne biste smeli da prekršite.

Foto: Profimedia

Prvo pravilo: nikada nemojte pratiti ljude po klubu.

„Pratiti ljude unaokolo jednostavno nije u redu. Ne razumem kako neko misli da će imati sreće samo zato što ide za nekim, a da pritom sa tom osobom nije ni započeo razgovor“, istakla je Viki.

Drugo pravilo: nema samozadovoljavanja ispod peškira.

„Ljudi koji to rade često su isti oni koji nekoga prate po klubu. To je stara praksa koja se danas gotovo i ne viđa – jer svi znaju da to kod nas nije dozvoljeno“, dodala je.

Prema njenim rečima, osobe koje prekrše ova pravila biće odmah prozvane i javno osramoćene. „To jednostavno nije kul. Ako neko to pokuša, prozovem ga i osramotim pred drugima. Nema tolerancije za takvo ponašanje“, kaže ona.

Foto: Profimedia

S druge strane, jedan bračni par iz Ujedinjenog Kraljevstva, Tanija i Ešli Marum, izazvao je rasprave kada su priznali da u svom svingerskom klubu praktikuju selektivan ulaz. Iako naglašavaju da je svingerska zajednica „izuzetno tolerantna“, odlučili su da zabrane ulaz ljudima koje bi „većina smatrala neprivlačnima“. Njihova pravila nalažu da zainteresovani moraju da se prijave putem veb-sajta i prilože svoju fotografiju, kako bi organizatori unapred odlučili ko sme, a ko ne sme da prisustvuje događajima.

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