Dalinda u Vijetnamu probala tradicionalno zmijsko vino sa kobrom u flaši

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Egzotična putovanja često donesu iskustva koja se teško zaboravljaju, ali je Dara Milović, na društvenim mrežama poznata kao Dalinda, tokom boravka u Vijetnamu otišla korak dalje. Umesto klasične degustacije lokalnih specijaliteta, odlučila je da proba jedno od pića koje već samim izgledom izaziva nelagodu – alkohol u kojem se nalazi čitava kobra.

Snimak koji je objavila brzo je privukao pažnju pratilaca. Razlog nije teško pogoditi. Kroz providnu staklenu bocu jasno se vidi telo zmije, dok glava kobre ostaje upečatljiv deo prizora koji teško da može da prođe nezapaženo.

Dalinda je piće ipak probala, a njeni pratioci bili su mnogo manje hrabri.

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Iako flaša sa kobrom danas deluje kao nešto osmišljeno da privuče turiste željne neobičnih iskustava, iza ovog napitka stoji duga tradicija.

Zmijsko vino vekovima se priprema u pojedinim delovima Azije, a njegovi najstariji tragovi vezuju se za Kinu. U tradicionalnim verovanjima zmijama su pripisivana različita lekovita svojstva, zbog čega su završavale i u alkoholnim preparatima koji su se koristili kao deo narodne medicine.

Običaj je vremenom postao prisutan i u Vijetnamu, gde se ovakvi napici i danas mogu pronaći.

Najčešći način pripreme podrazumeva da se cela zmija, često kobra, potopi u jako pirinčano vino ili drugi alkohol i ostavi zatvorena u flaši duži period. Nekada taj proces traje nekoliko meseci, a ponekad i godinama.

U sličnim tradicionalnim pripravcima mogu se naći i druge životinje, poput gekona ili morskih konjića, što ovakve flaše čini posebno upečatljivim suvenirom za turiste. Ipak, trgovina pojedinim životinjskim vrstama danas je ograničena upravo zbog zaštite ugroženih vrsta.

Flaša izgleda opasno, ali da li je i sadržaj?

Najveću nedoumicu kod ovakvog pića izaziva činjenica da se u alkoholu nalazi otrovnica.

Postoji rašireno verovanje da jak alkohol tokom dugog stajanja menja proteine iz zmijskog otrova i tako smanjuje njegovu toksičnost. Međutim, to nikako ne znači da je svaka flaša zmijskog vina automatski bezbedna za konzumiranje.

Najveći rizik predstavljaju napici koji se pripremaju u nekontrolisanim uslovima. Kod njih često nije moguće znati poreklo životinje, način pripreme, jačinu alkohola niti koliko dugo je sadržaj stajao.

Zabeleženi su i slučajevi ozbiljnih zdravstvenih komplikacija nakon konzumiranja ovakvih napitaka, uključujući poremećaje zgrušavanja krvi i druge reakcije povezane sa delovanjem zmijskog otrova.

Zbog toga egzotična flaša koju turisti vide na pijacama ili u lokalima ne bi trebalo da se posmatra samo kao bezazlena atrakcija.

Piće kojem se pripisuje gotovo sve - od snage do potencije

Zmijsko vino u tradicionalnoj medicini ima reputaciju napitka koji navodno jača telo, poboljšava cirkulaciju i vraća energiju.

U narodnim verovanjima koristi se i protiv bolova u leđima i zglobovima, dok mu se posebno često pripisuje sposobnost da poveća mušku snagu, izdržljivost i potenciju.

Međutim, za većinu ovih tvrdnji nema dovoljno pouzdanih naučnih dokaza.

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