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Kada na račun preko noći legne suma dovoljna za nekoliko života, većina ljudi verovatno bi prvo pomislila na luksuznu kuću, skup automobil, putovanja i bezbrižnu budućnost. Fransis i Patrik Konoli imali su sve uslove da upravo tako počnu novi život. Umesto toga, odlučili su da najveći deo svoje sreće podele sa drugima.

Bračnom paru iz Severne Irske 2019. godine pripao je džekpot britanske Nacionalne lutrije vredan 115 miliona funti, što je približno 134 miliona evra. Ogroman dobitak momentalno ih je svrstao među najbogatije dobitnike lutrije u zemlji, ali raskoš nikada nije postala glavna priča njihovog života.

Godinama kasnije, mnogo više se govori o onome što su poklonili nego o onome što su kupili.

Milioni na računu, a Aston Martin – polovan

Foto: youtube/Daily Mail World

Konolijevi sebi nisu baš uskratili svako zadovoljstvo. Preselili su se u kuću sa šest spavaćih soba u okrugu Daram, smeštenu na imanju od oko sedam hektara.

Patrik je ispunio dugogodišnju želju i kupio Aston Martin, ali ni tada nije otišao u salon po potpuno novi automobil. Izabrao je polovan model.

Slično je postupila i Fransis. Počastila se Cartier satom, ali je i on bio polovan.

Takve kupovine možda najbolje opisuju njihov odnos prema novcu: želeli su udobniji život, ali ne i da bogatstvo postane jedina stvar koja ih određuje.

Spisak kome će pomoći napravila čim je saznala za dobitak

Dok bi mnogi prvih dana posle dobitka razmišljali šta će sebi priuštiti, Fransis je imala drugačiji plan.

Nekadašnja socijalna radnica i nastavnica svega nekoliko dana nakon izvlačenja počela je da sastavlja spisak porodice, prijatelja i organizacija kojima želi da pomogne. Taj spisak je vremenom prerastao u mnogo ozbiljniju humanitarnu priču.

Fransis i Patrik do sada su podelili više od polovine lutrijskog dobitka. Reč je o iznosu većem od 70 miliona evra. Novac nije odlazio samo rođacima i bliskim prijateljima. Pomoć su dobijali i ljudi koje supružnici nikada ranije nisu sreli, često preko lokalnih dobrotvornih organizacija.

Od dobitka napravili sistem pomoći

Foto: youtube/Daily Mail World

Fransis nije želela da sve ostane na povremenim donacijama, pa je humanitarni rad pretvorila u dugoročnu obavezu.

Osnovala je dve dobrotvorne organizacije. PFC Trust usmeren je na pomoć ljudima na severoistoku Engleske, dok Kathleen Single Charity Trust deluje u Severnoj Irskoj i nosi ime njene majke.Tako se dobitak na lutriji od jednog srećnog trenutka pretvorio u izvor podrške za veliki broj porodica i pojedinaca.

Fransis, međutim, tvrdi da se ona i suprug zbog novca nisu suštinski promenili.

- Znate, nismo se posebno promenili, a moji prijatelji to mogu da potvrde. Uvek kažem ljudima: imamo isti život, samo ga živimo u većim razmerama - rekla je Fransis za "The Herald".

Za 60. rođendan nije tražila poklone

Čak je i veliki lični jubilej iskoristila kao povod da prikupi novac za druge. Povodom 60. rođendana pokrenula je akciju "60 for 60 Challenge", kroz koju sportisti i učesnici različitih izazova prikupljaju sredstva namenjena porodicama sa malim primanjima i usamljenim ljudima. Pomaganje je za nju, kako je više puta objašnjavala, mnogo više od načina da potroši dobitak. Postalo je deo života koji je želela da vodi i pre nego što je postala multimilionerka.

"Ne vidim smisao da sve zadržim"

Fransis kaže da odnos prema velikom bogatstvu u velikoj meri zavisi od toga šta čovek zapravo želi od života.

- Sve zavisi od toga šta želite u životu. Ako vam je ambicija da budete najbogatija osoba na svetu i utičete na predsednike, onda bi trebalo da zadržite sav svoj novac, ili bar njegov veliki deo. Ja ne vidim smisao da sve zadržim - rekla je ona.

Svesna je, ipak, da bi možda bila opreznija sa novcem da joj je ovakav dobitak stigao mnogo ranije.

- Da smo ovaj novac dobili kada smo bili mlađi, možda bih zadržala više. Kada ste mladi, verovatno više razmišljate o tome koliko možete da poklonite. Ali osim ako ne planirate da živite zauvek, nema mnogo smisla. Bila sam u pedesetim kada smo osvojili novac i već sam bila više od pola puta kroz život - objasnila je Fransis.

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