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Nevesta ima jedan, a njena svekrva sasvim drugačiji modni ukus pa kada je došao momnenat na svadbi za fotografisanje, desio se momenat koji je na Instagramu, gde je snimak sa venčanja objavljen, pokrenuo sasvim oprečne komentare.

U opisu snimka navodi se da je žena pored neveste njena svekrva koja je brzinski odreagovala kada je ugledala ogroman šlic na venčanici. Rešila je da "popravi situaciju" na licu mesta pa da izrez na odeći ne bude baš toliko upadljiv.

Mladoženja i žena pored njega slatko su se smejali, dok je nevesta imala blago kiseli osmeh. Modni odabir ove devojke bila je moderna venčanica sa detaljima od tila i velikim šlicem koji razotkriva nogu.

"Ovaj je tek na venčanju, a već vidim da ga očekuje vrlo skup razvod", "Zna se sta je venčanica. Ovo je sramota nositi na svadbi. Mogu da razumem dekolte donekle, ali i noge i stomak užas", "Pa nije morala ni toliko da se obuče, skoro pa je naga", "Svekrva je prekrila jedino mrežicu koja se vidi, nije uradila bilo šta loše", "Svekrva ima više modnog stila nego snaja", "Prelepa je venčanica, kao i mlada, plus je prezgodna (logično da će to da pokaže)", "Mlada izgleda seksepilno, zgodne noge ima, neka ih i pokaže", "Mlada nosi ono u čemu se lepo oseća", "Samo zavidni je kritikuju, mlada je prelepa", "To je njen dan, može da se pojavi u čemu god želi".

Provokativnost haljine ili sporna mrežica, ali svekrvi haljina nije bila po volji dok nevesti nije smetao nijedan taj detalj. Nadamo se da je posle ovoga usledilo pravo veselje i srećan brak, a da li je bilo sličnih situacija? Moguće je.

(Kurir.rs/Žena)

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