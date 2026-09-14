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Na jugu Poljske nalazi se seloSulošova (Sułoszowa), koje izgleda potpuno neverovatno iz vazduha: svih oko 5.300 stanovnika živi duž jedne jedine ulice, duge čak devet kilometara. Neki do rodbine i komšija moraju da pešače kilometrima, a neobičan raspored sela učinio ga je svetskim internet hitom.

Kuće su raspoređene duž puta, a iza njih se prostiru velike livade i dugačka, plodna polja. Iz vazduha sve izgleda gotovo nestvarno, pravilne parcele formiraju dugačke zelene i zlatne trake, dok se kuće nižu uz glavnu saobraćajnicu.

Pogledajte u galeriji fotografije sela Sulošova:

1/5 Vidi galeriju selo Sulošova u Poljskoj Foto: Lukasz Gagulski / PAP / Profimedia, Omar Marques / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zanimljivo je da svi stanovnici imaju adresu u istoj ulici, Olkuškoj (Olkuska). Ipak, to ne znači da su im komšije baš blizu. Do pojedinih kuća na drugom kraju sela može se pešačiti i nekoliko sati.

Slikovito selo nadomak Krakova

Sulošova se nalazi na jugu Poljske, oko 30 kilometara od Krakova. Njena glavna ulica jedna je od najdužih ulica u Poljskoj, a upravo je neobičan raspored sela poslednjih godina privukao veliku pažnju na internetu.

Fotografije snimljene dronom, na kojima se vide kilometarske njive i kuće raspoređene uz put, postale su veoma popularne. Meštani su bili iznenađeni kada je njihovo selo počelo da se pojavljuje u turističkim časopisima i svetskim medijima.

Ipak, Sulošova nije zanimljiva samo zbog svog neobičnog izgleda.

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Selo se nalazi u blizini Nacionalnog parka Ojcovski i okruženo je spektakularnim krečnjačkim liticama u kojima se nalazi više od 400 pećina.

Dvorac na steni i "Herkulova batina"

Priroda, zanimljiv izgled sela i blizina Krakova čine Sulošovu privlačnom turističkom destinacijom. Zbog pejzaža i pravilno raspoređenih polja, ovaj kraj neki nazivaju i "malom Toskanom".

Jedna od najzanimljivijih atrakcija nalazi se na kraju sela - dvorac podignut na steni sa koje se pruža pogled na čitavu Sulošovu.

selo Sulošova, zamak Pjeskova Skala Foto: aerial-photos.com / Alamy / Profimedia

U blizini se nalazi i neobična prirodna formacija poznata kao Herkulova batina. Reč je o gotovo 30 metara visokom krečnjačkom stubu koji se izdiže iz zemlje i izgleda kao da dodiruje nebo.

Selo ima i dugu istoriju. Osnovao ga je u 16. veku jedan plemić i vojni zapovednik.

Život protiče mirno i bez žurbe

Iako je Sulošova postala popularna među turistima, svakodnevni život njenih stanovnika i dalje je prilično miran.

Većina meštana bavi se poljoprivredom, a nakon rada u polju okupljaju se u lokalnim kafićima. U selu se organizuju i manifestacije poput Dana krompira i Dana jagoda, koje su prilika da se meštani okupe, druže i provedu vreme uz muziku.

Jedan lokalni poljoprivrednik opisao je život u selu kao spor i tih, ali upravo mu takav način života odgovara.

Do nekih komšija pešače kilometrima

Neobičan raspored sela ima i svoje praktične probleme. Sulošova nema javni prevoz unutar sela, niti taksi službu, pa se stanovnici uglavnom oslanjaju na automobile ili sopstvene noge.

Pojedini meštani zbog toga moraju da pređu više kilometara kako bi posetili rodbinu ili prijatelje koji žive na drugom kraju sela. Jedna stanovnica ispričala je da je za Božić pešačila oko pet kilometara kako bi stigla do porodice.

Selo ipak ima gotovo sve što je potrebno za svakodnevni život, nekoliko prodavnica, opštinsku zgradu, banku, ambulantu i pekaru.

Najveći problem predstavlja saobraćajna povezanost sa većim gradovima. Za put do Krakova autobusom stanovnici najpre moraju da stignu do susednog sela, jer direktna autobuska linija iz Sulošove ne postoji.

Uprkos tome, meštani uglavnom ne žele da menjaju svoj miran način života. Upravo spoj neobičnog izgleda, plodnih polja, bogate prirode i sporog ritma svakodnevice učinio je Sulošovu jednim od najzanimljivijih sela u Poljskoj.

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