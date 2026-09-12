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Milovan Mića Stojanović iz Zemuna, nekadašnji lični kuvar Josipa Broza Tita, jedan je od retkih ljudi koji može da se pohvali da je četvrt veka radio za doživotnog predsednika Jugoslavije isti posao. Kao svedok jednog vremena, čuvar istorije i kulinarske kulture jednog naroda, je za to vreme imao priliku da kuva za Elizabet Tejlor, Čer­či­la, Sta­lji­na, Bre­žnje­va, Ga­da­fi­ja, ca­re­ve, kralje­ve i čak tri američka predsednika.

Ime Milovana Miće Stojanovića trajno je upisano u istoriju jugoslovenske kuhinje. Odrastao je kao kao siroče i umalo postao konobar, međutim sudbina ga je odvela u kuhinju, a kasnije i na Maršalov dvor. Od 1956. godine pa sve do Titove smrti, Mića je pripremao specijalitete za njega i više od 200 državnika iz celog sveta.

Milovan Mića Stojanović Foto: Vladimir Šporčić, Priv

Brzo je napredovao

Sve je počelo slučajno, jer je Mića umesto ugostiteljskog zanata maštao o drugom poslu - želeo je da postane majstor trabanta. Ipak, u ugostitelje, tačnije konobare, upao je po partijskoj liniji sa 13 godina.

"U Nušićevoj ulici bio je restoran Dinara i ja sam tamo radio, tamo je sada lutrija. U kuhinji je radio jedan Rus koji je bio kuvar, i pita mene, šta učiš ti, ja kažem za konobara. Kaže, nemoj da učiš to, konobari su bezobrazni, nego da ti budeš kuvar. I tu se rodila ljubav. Kuvar je zanatlija, kuvar mora da zna i termičke uređaje, i da zna recepture i kolača da bi napravio jelo. Dobar konobar je uslužan, ali osim finoće ne mora da zna recepte i ovo," objasnio je Mića svojevremeno za Kurir.

Pored toga što je bio lepo vaspitan, skroman, ali i znatiželjan, Mića je bio i pismen, što u to vreme nije bila stvar koja se podrazumeva kao danas.

Foto: Vladimir Šporčić, Priv

"Treba neko da napiše jelovnik, nema ko. Mene zvali, kolega, hajde da napišeš jelovnik i ja napišem jelovnik, a bili su bolji majstori od mene, znali su više. Dođe dostavničar sa robom, treba pročitati prijemnicu, ne znaju šta kako, ajde ti kolega i u trećoj godini ja postanem maltene šef i niko me nije zamenio do penzije," prisetio se kuvar Mića svojevremeno.

Ubrzo je toliko napredovao, da je došao i do Tita.

"Neko me gurnuo, ko me je gurnuo, ne znam. Ajde prvo u skupštinu, u restoranu, po pozivu, kada dođu gosti. I dođem ja. Nikada se nije gledalo ko je gost. Šta ja treba da spremim, to spremim. Je l' bilo dobro jelo, bilo je. Ako mi daju honorar, daju, ako ne, nikom ništa. Za partiju za narod. Ja sam kuvao kada su mu dolazili gosti. Kada je u vozu, na brodu, na Karađorđevu ili vili, tada sam ja. Uvek sam se na distanci držao, poštovao, ja sam sluga, ja sam kuvar on je državnik," kazao je Mića za Kurir.

Za Tita je rekao da je bio vrlo inteligentan i lukav, najveći prevarant, najveći klopadžija i najveći državnik. Uloga koju je imao bila je ogromna odgovornost i prestiž, a stalno je postojao strah od mogućih pretnji. Život uz jednog od najmoćnijih lidera značio je da su njegovi postupci bili pod nadzorom - pratilo se s kim provodi vreme, gde se kreće i šta servira.

Foto: Vladimir Šporčić, Priv

Omiljena jela

"Najviše je voleo jela od testa. To su, na primer, pite, štrudle, mlince, prasetinu, ćuretinu, sve je jeo, sve je pio, za sve je bio," otkrio nam je Mića, koji je kuvao za više od dvesta svetskih državnika, glumaca i znamenitih ličnosti, ali i kreirao i nadenuo imena specijalitetima po našim borcima, piscima i velikim umetnicima.

Klikom na link pročitajte recept za ajvar Miće Stojanovića.

Iako je bio državnik sa velikim autoritetom, Tito je uživao u jednostavnim jelima. Nije voleo da čeka, niti vrelu supu i ribu sa mnogo kostiju, ali je obožavao jela od testa.

"Posebno je voleo četničku gibanicu, hrskave kore, kajmak… Jeo je za dvojicu, pio za trojicu, a radio za četvoricu!", rekao je Mića.

Upravo su mu takva jela pružala utehu i podsećala ga na rodni kraj.

Josip Broz Tito sa svojim papagajem Kokom Foto: Beldocs promo

Najpoznatiji specijalitet Mića je posvetio Karađorđu, čuvenu Karađorđevu šniclu, koja je nastala sasvim slučajno, samo zato što nije imao namirnica za jelo koje je naručeno. Naime, godine 1956, dok je radio u restoranu Golf na Košutnjaku, jedna gošća naručila je kijevski kotlet. Pošto nije imao piletine i maslaca, u trenutku je osmislio jelo od teleće šnicle sa kajmakom. Konobar mu je rekao da je naručiteljka bila Tamara Broz, supruga Žarka Broza, Titovog sina. Tako je nastala Karađorđeva šnicla.

Kasnije je dobio preporuku i, kako kaže - Tito ga je „uhvatio".

"Ni monarhija ni komunizam ne mogu bez dvorova, ali bilo je presudno ko sam, čiji sam. Znalo se da su mi roditelji stradali od Nemaca u Kragujevcu, a bio sam i pripravnik partije. Inače, umalo sam postao konobar."

Pogledajte u galeriji fotografije Milovana Miće Stojanovića:

1/6 Vidi galeriju MIlovan Mića Stojanović tvorac je Karađorđeve šnicle Foto: Kurir Televizija, Vladimir Šporčić, Priv, Printscreen/Youtube

Zanimljive dogodovštine

Mića se prisetio da je Titu često donosio i čašicu alkohola.

"Pomislio sam da će ih morati izneti iz voza kada stignemo u Pulu, ili da će se saplesti na visokim stepenicama. Ali ne, hodali su uspravno, kao da ništa nisu popili", rekao je, opisujući kako su Tito i Steva Krajačić za srpski Božić popili piće pripremljeno za deset ljudi.

Otkrio je i detalj sa ostrva Vanga - Sofija Loren je tada lično kuvala za Tita u izolaciji.

"Pravio sam se da sam pomoćnik. Dodavao sam joj seckani luk, paradajz, pripremao osnovne sastojke. Ona se posvetila kuvanju, dok je Tito gledao. Da li je tu bilo nečeg više, ne mogu da kažem. Odan sam i nikada neću govoriti o detaljima", rekao je čuveni kuvar za list Oslobođenje.

Sofija Loren Foto: Associated General Films - Inter / Christophel Collection / Profimedia

Državnici za stolom

Mića se prisetio i državnika kojima je kuvao: Čerčilu, Staljinu, Brežnjevu, trojici američkih predsednika, Gadafiju, Rokfeleru, Rotšildima, engleskoj kraljici i caru Hajlu Selasiju.

"Morao sam da znam kome da pripremim košer hranu i da poštujem običaje. Niko nije imao primedbu i Tito mi je uvek zahvaljivao."

Uz to, otkrio je i da je prvi saznao za smenu Aleksandra Rankovića.

"Milica, kuvarica iz naše ambasade u Moskvi, javila mi je", rekao je.

Aleksandar Leka Ranković Foto: Printscreen/Youtube

Poslednja Nova godina

Poslednju Novu godinu sa Titom proveo je 1980. godine u Karađorđevu, kada je maršal već bio slab, ali je i dalje mislio na Jovanku. Za Miću je to bio završetak jedne ere u kojoj je hrana bila gotovo jednako važna kao i politika.

Ovaj vrsni kulinar svetskog glasa ima dva sina. Jedan je nasledio tatin zanat, a drugi je advokat, dok i unuci dane provode u kuhinji, gde rade kao poslastičar i kuvar.

Nakon odlaska u penziju, u Zemunu je otvorio restoran sa sinom Milanom, a najdraže recepte zapisao je u knjizi "Kako sam skuvao istoriju od Karađorđa do Tita". Tokom rada uz Tita posetio je 27 zemalja, ali nikada nije imao pravi odmor - Tito se strahovito plašio trovanja. Zbog toga je angažovao tim naučnika koji je analizirao svu hranu koju je Mića pripremao.

Zbog toga su Stojanovići rešili da objave i veliki "Srpski kuvar" u kome su klasifikovana srpska jela prema grupama i na osnovu geografskog područja, a u pomenutoj monografiji nalaze se i Mićine anegdote i dogodovštine.

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