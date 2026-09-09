Berberin iz Turske ima brkove duže od metra: Neguje ih preko 70 godina, kaže da će ih obrijati samo pod jednim uslovom (FOTO)
- Hadži Kirmač, poznat kao 'Horasanli Pala', već gotovo 70 godina neguje brkove duže od jednog metra i zbog njih je postao prepoznatljiv u Horasanu.
- Berberskim zanatom bavi se oko sedam decenija, a 1996. osvojio je titulu prvaka Turske u kategoriji najdužih brkova.
Hadži Kirmač (88) već decenijama jedna je od najprepoznatljivijih ličnosti Horasana, okruga u turskoj provinciji Erzurum. Za njegovu slavu zaslužni su, pre svega, brkovi koji danas prelaze dužinu od jednog metra, a koje neguje gotovo 70 godina.
Poznat pod nadimkom „Horasanli Pala“, Kirmač je ljubav prema dugim brkovima nasledio od dede i oca, a porodičnu tradiciju odlučio je da nastavi još kao mladić, piše raport.ba.
Njegovi brkovi svojevremeno su bili dugački čak metar i po, a dodatni motiv da ih pusti još duže dobio je tokom 1980-ih, kada je na televiziji gledao takmičenje u brkovima održano u Ankari. Ipak, pobednik ga nije naročito impresionirao.
Pogledajte u galeriji kako izgledaju brkovi Hadži Kirmača:
Kirmač je tada pomislio da su njegovi brkovi već bolji od pobednikovih i da bi, da je učestvovao na takmičenju, verovatno odneo titulu. Upravo zbog toga odlučio je da ih dodatno pusti.
Ambicija mu se na kraju i ostvarila. Godine 1996. osvojio je titulu prvaka Turske u kategoriji najdužih brkova.
Pored brkova, gotovo čitav život posvetio je i berberskom zanatu. Ovim poslom bavi se oko sedam decenija, a danas radi u berbernici koju vodi zajedno sa sinom.
Ispred radnje posetioci ga često zaustavljaju kako bi se fotografisali sa njim, dok „Horasanli Pala“ pažnju privlači i tako što peva tradicionalne pesme i recituje stihove.
Ipak, održavanje brkova dužih od jednog metra nije nimalo jednostavno. Kirmač je ranije otkrio da koristi posebne biljne mešavine kako bi njegovi brkovi ostali zdravi i sjajni, ali njihov tačan sastav čuva kao strogo čuvanu tajnu.
Kako kaže, recept ne želi da otkrije jer još uvek ima „konkurenciju“. Uz osmeh dodaje da su mnogi njegovi nekadašnji rivali u međuvremenu preminuli.
Tokom godina Kirmač je povremeno skraćivao krajeve brkova, pa oni danas više nisu dugački metar i po. Ipak, i dalje prelaze impresivnu dužinu od jednog metra.
Kirmač ima petoro dece i čak 43 unučadi. Njegov sin Muhammet kaže da je i sam želeo da nastavi porodičnu tradiciju i pusti duge brkove, ali mu to nije pošlo za rukom.
Njegov otac, međutim, nema nameru da odustane od svojih čuvenih brkova.
Postoji samo jedan izuzetak.
Prema rečima njegovog sina, porodica ga već deset godina prijavljuje za odlazak na hadž. Ukoliko konačno dobije priliku da otputuje u Meku, Kirmač je obećao da će tada odseći svoje čuvene brkove.
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