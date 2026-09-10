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Domaći influenser poznat na Instagramu kao Cvijetko, u viralnom videu na ovoj društvenoj mreži dao je odgovor na pitanje koje smo svi zapitali bar jedanput u životu, makar to bilo i u znatno ranijim danima, dok smo i dalje sedeli u školskim klupama - zašto se bukvar zove baš tako?

Sve je počelo još kod starih Slovena

U staroslovenskom jeziku, "bukva" je bio, između ostalog, i naziv za slovo. Jednostavnim dodavanjem nastavka, dobijena je reč bukvar, za knjigu odakle najmlađi đaci uče slova.

Prema rečima kreatora videa, veruje se da su ljudi ranije pisali po kori drveta bukve, odakle je i nastalo značenje reči "bukva" za slovo, reč, govor, pa čak i pismo, što se umnogome razlikuje od značenja koje danas poznajemo.

U istoriji se za bukvar još govorilo i azbukvar i bekavica, jer se iz ove knjige učila azbuka, a slova su se sricala, odnosno - bekala, kako se nekada govorilo.

Konfuzija se nastavlja

Vremenom, zadržali smo još neke reči iz staroslovenskog jezika čije značenje se danas u potpunosti promenilo u odnosu na tadašnja vremena.

Tako, na primer, reč "slovo" bismo danas preveli kao reč, pa se veruje da odatle poreklo vuče i izreka "držati nekome slovo".

(Kurir.rs/Mondo)

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