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Kupovina stare kuće često znači i prihvatanje dela života ljudi koji su u njoj boravili mnogo ranije. Ipak, Kejtlin i njen partner verovatno nisu očekivali da će ih na tavanu novog doma dočekati gotovo netaknuta zbirka predmeta koja izgleda kao da je neko pre nekoliko decenija samo zatvorio vrata i više se nikada nije vratio.

Par je nedavno kupio kuću sagrađenu tridesetih godina prošlog veka, a Kejtlin, koja na TikToku dokumentuje njenu obnovu, pratiocima je pokazala šta su pronašli kada su počeli da istražuju tavan. Prema njenim rečima, pre njih je u kući živela samo jedna porodica, što je čitavom otkriću dalo još zanimljiviju dimenziju.

Prostor je bio pun starih kofera, putnih torbi i predmeta prekrivenih debelim slojem prašine. Neki koferi bili su zatvoreni, drugi zaključani, dok su pojedine stvari decenijama stajale sakrivene ispod platna. Umesto da ih nasilno otvore, novi vlasnici pokušali su da pronađu način da sačuvaju brave i predmete u stanju u kojem su ih zatekli.

U koferima ostali tragovi nečijeg života

Kako je Kejtlin počela da otvara torbe, tavan je polako prestao da bude samo skladište starih stvari. Svaki predmet davao je mali trag o ljudima koji su nekada živeli u kući.

U jednoj neobičnoj torbi pronašli su staru kartu sveta i nekoliko časopisa označenih slovima „DHPB“. Kejtlin je pokušala da otkrije o kakvoj publikaciji je reč, ali bez uspeha. Uz njih se nalazio i časopis posvećen poštanskim markama, što je otvorilo mogućnost da je nekadašnji vlasnik bio kolekcionar ili se makar interesovao za filateliju.

Pronađena je i stara tehnika – radio, gramofon i dva sata. Predmeti koji su nekada bili sasvim običan deo domaćinstva danas su postali svojevrsna vremenska kapsula, posebno zato što, sudeći prema stanju tavana, godinama gotovo niko nije dirao ono što je ostavljeno gore.

Trag vodi do 3. oktobra 1966. godine

Najviše pitanja ipak je otvorila jedna putna torba. Na njoj su, uz ime vlasnika, bili ispisani podaci o putovanju i datum polaska – 3. oktobar 1966. godine.

Za sada nije poznato gde je osoba tog dana putovala, niti da li je datum povezan sa brodom, dužim putovanjem ili nekim drugim događajem. Kejtlin još nema dovoljno podataka da sastavi čitavu priču, ali je upravo taj zapis pokazao da deo stvari na tavanu tamo verovatno stoji već oko šest decenija.

Video: Renoviranje starog kupatila