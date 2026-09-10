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Dnevni horoskop za 10. septembar. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde predviđaju.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi nalet energije i želju da završite sve što ste odlagali. Na poslu ćete lako privući pažnju svojim idejama, ali pazite da ne donosite odluke ishitreno. U ljubavi će iskren razgovor rešiti nesporazum koji vas opterećuje već neko vreme. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih osvaja spontanošću. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više odmora u večernjim satima.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti sigurnost i mir, pa ćete izbegavati nepotrebne rasprave. Finansijska situacija može doneti razlog za zadovoljstvo, posebno ako očekujete neku isplatu ili dobru vest. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodni Bikovi mogu obnoviti kontakt sa nekim iz prošlosti. Obratite pažnju na ishranu i unos dovoljno tečnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Komunikacija će biti vaše najjače oružje, pa ćete lako rešavati probleme i osvajati simpatije ljudi oko sebe. Poslovni razgovori mogu otvoriti vrata novim prilikama. U ljubavi vas očekuju zanimljivi obrti i više flerta nego što ste planirali. Veče je idealno za druženje i opuštanje sa prijateljima. Zdravlje je stabilno.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će danas biti izraženije nego inače, ali će vam upravo intuicija pomoći da donesete pravu odluku. Na poslu ćete uspeti da završite važan zadatak koji zahteva strpljenje. Partner će želeti više zajedničkog vremena, dok slobodni Rakovi mogu doživeti prijatno iznenađenje kroz poruku ili poziv. Povedite računa o kvalitetu sna.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete puni samopouzdanja i spremni da preuzmete inicijativu. Moguće je da ćete dobiti pohvalu ili priznanje za trud koji ste ulagali prethodnih dana. U ljubavi vas očekuje više romantike, a partner će pokazati koliko mu značite. Slobodni Lavovi mogli bi privući osobu koja voli snažne i harizmatične ljude. Energije vam neće nedostajati.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša organizovanost danas dolazi do izražaja i pomoći će vam da završite više obaveza nego što ste očekivali. Finansije zahtevaju oprez pri većim kupovinama. U ljubavi će iskrenost biti ključ za rešavanje sitnih nesuglasica. Slobodne Device mogu upoznati zanimljivu osobu preko posla ili svakodnevnih obaveza. Obratite pažnju na napetost u ramenima.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi potrebu za ravnotežom između obaveza i privatnog života. Na poslu ćete uspešno rešiti situaciju koja zahteva diplomatiju. Partner će ceniti vašu spremnost na kompromis, dok slobodne Vage mogu ostvariti zanimljiv susret na mestu gde to najmanje očekuju. Prijalo bi vam više kretanja.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija će vam danas biti izuzetno izražena, pa ćete lako prepoznati tuđe namere. Poslovno se otvara mogućnost za razgovor koji može biti važan za naredni period. U ljubavi vas očekuju duboke emocije i prilika da ojačate odnos sa partnerom. Slobodne Škorpije mogu privući osobu misteriozne prirode. Pazite da ne preterujete sa stresom.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Optimizam će vas pratiti tokom celog dana i pomoći će vam da prevaziđete manje prepreke. Moguće su dobre vesti vezane za posao ili planove za putovanje. U ljubavi će vas partner podstaći da razmišljate o zajedničkim planovima za budućnost. Slobodni Strelčevi mogli bi započeti zanimljivu prepisku koja vodi ka nečemu ozbiljnijem. Dobro ćete se osećati.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete fokusirani na ciljeve i spremni da uložite dodatni trud kako biste ostvarili ono što želite. Finansijska disciplina danas će vam doneti osećaj sigurnosti. U ljubavi je vreme da pokažete emocije umesto da ih krijete iza ozbiljnog stava. Slobodni Jarčevi mogu upoznati osobu koja deli njihove ambicije. Odmor će vam biti važan nakon napornog dana.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kreativne ideje danas mogu doneti neočekivane rezultate, posebno ako radite u timu. Prijatelji će imati važnu ulogu i moguće je da ćete dobiti korisnu preporuku. U ljubavi vas očekuje više spontanosti i smeha, a slobodne Vodolije mogu započeti zanimljiv razgovor koji prerasta u nešto više. Povedite računa o ritmu spavanja.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan će biti ispunjen intuicijom i inspiracijom, pa ćete lako pronaći rešenja za ono što vas muči. Na poslu će neko primetiti vaš trud, iako možda ne odmah na način koji očekujete. U ljubavi će nežni gestovi imati mnogo veći značaj od velikih reči. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu sa kojom će odmah osetiti posebnu povezanost. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više vremena za opuštanje i tišinu.