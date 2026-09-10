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Britanac Brendon Svolou renovirao je kuću i u zidu pronašao tajanastveni paket sa pismom iz 1955. godine. Autor pisma adresirao ga je direkno budućem pronalazaču. 

Svolou već 13 godina živi u kući u mestu Velton u Istočnom Jorkširu. Na prašnjavi paket naišao je tokom radova kada je pomerio staru policu za knjige. Pismo je bilo umotano u novine, a potpisao ga je električar Gordon Hoper 1. marta 1955. godine.

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Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Izvukao sam ga i zamalo ga bacio, ali nešto mi je privuklo pažnju“, priseća se Brendon. „Adresirano je pronalazaču, pa je zaista uzbudljivo biti upravo osoba koja je trebalo da ga pronađe i pročita“, kaže oduševljen neočekivanim otkrićem.

U svom pismu Hoper je opisao svakodnevni život sredinom pedesetih godina prošlog veka. Pisao je o svojoj plati, vremenu, služenju vojnog roka i tadašnjoj politici. U paketu se nalazila i poruka njegovog osamnaestogodišnjeg šegrta Brajana Mekdejda, koji je radio za kompaniju Thompsons of Hull.

Brendon Svolou
Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Brendon sada pokušava da pronađe obojicu muškaraca ili njihove porodice. „Bilo bi sjajno saznati nešto više o tim ljudima. Već imam nekoliko tragova i upustiću se u potragu“, kaže.

A šta će biti sa pismom? Brendon tvrdi da ga sigurno neće izložiti u vitrini. Naprotiv, želi da ga zajedno sa novim informacijama smesti u zatvorenu posudu i vrati nazad u zid. Dodaće i kratku poruku o današnjem svetu kako budući pronalazač ne bi ostao uskraćen za nastavak priče. „Zatim ćemo sve ponovo zatvoriti kako bi ga mogla pronaći neka buduća generacija“, zaključuje.

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Renoviranje kuhinje za male pare Izvor: TikTok/euphemiacmoore