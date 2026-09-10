Renovirao kuću pa pronašao paket pismo iz 1995. godine: Kad je video šta piše u njemu doneo je radikalnu odluku "Zamalo da ga bacim..."
Britanac Brendon Svolou renovirao je kuću i u zidu pronašao tajanastveni paket sa pismom iz 1955. godine. Autor pisma adresirao ga je direkno budućem pronalazaču.
Svolou već 13 godina živi u kući u mestu Velton u Istočnom Jorkširu. Na prašnjavi paket naišao je tokom radova kada je pomerio staru policu za knjige. Pismo je bilo umotano u novine, a potpisao ga je električar Gordon Hoper 1. marta 1955. godine.
„Izvukao sam ga i zamalo ga bacio, ali nešto mi je privuklo pažnju“, priseća se Brendon. „Adresirano je pronalazaču, pa je zaista uzbudljivo biti upravo osoba koja je trebalo da ga pronađe i pročita“, kaže oduševljen neočekivanim otkrićem.
U svom pismu Hoper je opisao svakodnevni život sredinom pedesetih godina prošlog veka. Pisao je o svojoj plati, vremenu, služenju vojnog roka i tadašnjoj politici. U paketu se nalazila i poruka njegovog osamnaestogodišnjeg šegrta Brajana Mekdejda, koji je radio za kompaniju Thompsons of Hull.
Brendon sada pokušava da pronađe obojicu muškaraca ili njihove porodice. „Bilo bi sjajno saznati nešto više o tim ljudima. Već imam nekoliko tragova i upustiću se u potragu“, kaže.
A šta će biti sa pismom? Brendon tvrdi da ga sigurno neće izložiti u vitrini. Naprotiv, želi da ga zajedno sa novim informacijama smesti u zatvorenu posudu i vrati nazad u zid. Dodaće i kratku poruku o današnjem svetu kako budući pronalazač ne bi ostao uskraćen za nastavak priče. „Zatim ćemo sve ponovo zatvoriti kako bi ga mogla pronaći neka buduća generacija“, zaključuje.