da li ste znali

da li ste znali

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Mormoni su pripadnici verske zajednice zvanične Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, čija je centrala u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od najupornijih mišljenja o Mormonima jeste da i danas praktikuju poligamiju. Međutim, zvanična Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana ukinula je tu praksu pre više od 130 godina.

Poligamija je postojala, ali samo u jednom istorijskom periodu

Mnogi članovi Crkve praktikovali su pluralni brak, odnosno poligamiju, u periodu od 1842. do 1890. godine.

Prekretnica je nastupila 1890. godine, kada je tadašnji predsednik Crkve Vilford Vudraf saopštio da je primio božansko otkrivenje kojim je zvanično okončana praksa sklapanja pluralnih brakova. Posle 1904. više nije bilo tolerancije

Iako su pojedini pluralni brakovi nastavili da postoje i nakon Manifesta iz 1890. godine, uz različit stepen odobravanja pojedinih crkvenih vođa, do 1904. godine Crkva je jasno stavila do znanja da takvi brakovi više nisu dozvoljeni. Do 1933. godine ta zabrana bila je potpuno nedvosmislena, a poligamija više nije bila deo zvanične prakse Crkve. Zašto onda postoji zabuna?

Zabuna postoji zato što u američkoj saveznoj državi Juti i danas deluju pojedine verske fundamentalističke grupe koje praktikuju poligamiju. Međutim, te zajednice nisu deo zvanične Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, čiji članovi danas ne sklapaju poligamne brakove.

Foto: Zorana Jevtić

Da li Mormoni nose „magični veš“?

Jedan od najčešće pogrešno shvaćenih običaja pripadnika Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana jeste nošenje hramske odeće, poznate kao temple garment. Iako je mnogi nazivaju „magičnim vešom“, njeni pripadnici tvrde da ona nema natprirodne moći, već predstavlja lični i sveti podsetnik na zavete koje su dali Bogu. Nije amajlija, već simbol vere

Za vernike koji su prošli hramske obrede, ova posebna odeća ima duboko duhovno značenje. Smatra se privatnim podsetnikom na posvećenost Isusu Hristu i obećanja data u hramu, a ne predmetom koji poseduje magične osobine.

Pripadnici ove vere često ističu da se hramska odeća može uporediti sa svetom odećom drugih religija, poput zoroastrijskog donjeg rublja ili jevrejske jarmulke i talit katana, koji takođe imaju snažnu versku simboliku.

Foto: YT Screenshot

Priče o zaštiti podstakle su mitove

Jedan od razloga zbog kojih se proširio mit o „magičnom vešu“ jeste priča Bila Marijota, koji je u emisiji 60 Minutes ispričao da je tokom požara osetio da ga je hramska odeća zaštitila.

Međutim, među Mormonima postoje različita tumačenja takvih iskustava.

Dok jedni smatraju da je odeća isključivo simbol vere, drugi veruju da vernost zavetima može doneti Božju zaštitu u različitim životnim situacijama. Ipak, većina naglašava da sama odeća nije amajlija niti talisman.

Zašto Mormone često mešaju sa Amišima?

Još jedna česta zabluda jeste da su Mormoni isto što i Amiši.

Iako obe zajednice važe za izrazito religiozne, sličnosti se uglavnom tu završavaju.

Amiši čine više zatvorenih verskih zajednica koje uglavnom žive na istoku i srednjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država.

Potiču od nemačkih anabaptista koji su pobegli od verskog progona u Evropi, a poznati su po tradicionalnom načinu života, karakterističnoj odeći, posebnom govoru i odbacivanju savremene tehnologije.

Foto: Printskrin

Mormoni koriste društvene mreže i voze automobile Za razliku od Amiša, pripadnici Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u potpunosti prihvataju modernu tehnologiju.

Koriste automobile, aktivni su na društvenim mrežama, imaju zvanični sajt i uglavnom žive potpuno uklopljeni u savremeno društvo.

Kako sami kažu, možda ih nećete videti da ručno grade ambar kao Amiše, ali će se, uz električni alat, rado odazvati ako nekome zatreba pomoć.