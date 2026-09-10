Da li je zdravo da mačke spavaju sa vama u istom krevetu? Evo zašto dolaze kod vas i šta to zapravo znači
- Mačke mogu da spavaju u krevetu sa vlasnikom ako su redovno pregledane, zaštićene od parazita i ne remete san.
- Za većinu zdravih ljudi to nije problem, ali osobe sa alergijama ili poteškoćama sa disanjem trebalo bi da budu oprezne.
Često na glasu kao samostalne i hladne, mnoge mačke, posebno one koje se uz svog vlasnika osećaju sigurno i opušteno, uživaju u maženju i njegovoj blizini. Iako veterinari često upozoravaju da psi ne bi trebalo da spavaju u krevetu sa svojim vlasnicima, postavlja se pitanje da li isto pravilo važi i za mačke.
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Stručnjaci sa portala PetMD ističu da mačke mogu da spavaju u vašem krevetu, pod uslovom da su redovno pregledane, zaštićene od parazita i da njihovo prisustvo ne remeti vaš san. S obzirom na to da su mačke veoma čiste životinje, spavanje sa njima u istom krevetu za većinu zdravih ljudi ne bi trebalo da ima negativne posledice po zdravlje. Ipak, osobe koje imaju problema sa alergijama ili poteškoćama sa disanjem trebalo bi da razmisle o tome da mačka spava na drugom mestu.
Veterinarka Hana Hart ističe da mačke spavanje uz vlasnika često povezuju sa osećajem sigurnosti, toplinom i bliskošću. Iako su mačke vrhunski predatori, u prirodi istovremeno mogu da se nađu i u ulozi plena, zbog čega je spavanje za njih posebno ranjiv trenutak. Mesto na kojem će se odmarati zato biraju pažljivo, tražeći prostor u kojem se osećaju sigurno i zaštićeno.
(Kurir.rs/ Večernji list)
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