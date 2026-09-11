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Mlada Špankinja koja već neko vreme živi u Srbiji ostala je zatečena prizorom koji je zatekla ispred srpskog manastira Pinosava kod Smederevske Palanke. Svojim pratiocima na Instagramu, gde vodi profil "Laganokodspanjolke", pokazala je kako izgleda jedan jednostavan, ali za mnoge potpuno neverovatan primer poverenja među ljudima.

Tokom posete manastirskom kompleksu primetila je sto na kojem su bili izloženi domaći paradajz i šljive. Nije bilo prodavca koji bi nadgledao šta posetioci uzimaju, niti osobe kojoj bi trebalo da se obrate prilikom kupovine. Umesto toga, pored hrane stajala je samo kutija u koju se ostavlja novac kao dobrovoljni prilog.

manastir Pinosava Foto: printscreen/youtube/VERSKI PUTNIK-PETAR RISTIĆ

Upravo taj detalj posebno ju je iznenadio. Sve se, kako je pokazala u svom snimku, zasniva na poverenju - posetilac uzme ono što mu je potrebno, a zatim sam proceni koliko će novca ostaviti. Nema klasične prodaje, cenovnika ni kontrole, već se podrazumeva da će svako postupiti pošteno i ostaviti prilog u skladu sa svojim mogućnostima.

Prizor je Špankinji bio toliko neobičan da ga je podelila sa svojim pratiocima, pokazujući im običaj koji se možda na prvi pogled čini sasvim jednostavnim, ali govori mnogo o poverenju koje i dalje postoji u pojedinim sredinama. U vremenu kada se gotovo sve kontroliše i nadgleda, ovakav način funkcionisanja mnogima može delovati gotovo nestvarno.

"Zato volim Srbiju"

Ovakav vid poštenja i zajedništva duboko je dirnuo autorku snimka, koja nije krila svoje oduševljenje načinom na koji stvari ovde funkcionišu.

manastir Pinosava Foto: printscreen/youtube/VERSKI PUTNIK-PETAR RISTIĆ

"Želim da vam pokažem nešto što me je zaista iznenadilo. Andrej i ja smo u manastiru, a ovde imaju kutije pune šljiva i paradajza. Kao što vidite, ovde nema nikoga. Ostavili su kese, možete uzeti šta želite i izmeriti to na vagi. Tu je i kutija sa novcem. Nema nikoga, sami smo. Oduševljena sam ovakvim stvarima. To je jedan od glavnih razloga zašto sam se zaljubila u Srbiju. Recite mi da li ste ovo videli igde drugde? U blizini nema nikoga, nema ni kamera. Samo dobro, sveže voće položeno na stolu koje možete da uzmete koliko želite i ostavite novac u kutiji", rekla je ona u videu.

Devojka je potom i pokazala na deo gde se prodaju ikone i manastirski proizvodi.

"Pogledajte sve ovo. Ako želite nešto, samo uzmite i ostavite novac. Možda ćete reći: 'Sigurno postoje kamere', ali ljudi, ovde nigde nema kamera. Postoji samo kutija za novac, to je sve..." Neverovatno je, bez reči sam. Vidim ove stvari i zato kažem 'Volim Srbiju'!

Mnogo komentara

Njeno video-otkriće izazvalo je ogromnu pažnju i usijalo sekciju sa komentarima u rekordnom roku. Dok su joj domaći korisnici u komentarima objašnjavali da je to česta praksa u ruralnim krajevima Srbije i u okolini svetinja gde se meštani oslanjaju na poštenje i tradiciju, brojni stranci su masovno delili snimak, fascinirani ovakvim nivoom socijalnog poverenja.

"Nema nikog da se okom vidi, ali je Bog sveprisutan", "Srbija voli tebe, čista dušo", "Kamera je Bog", "Dobro došla u Srbiju", "Hvala Španci. To smo mi, tu je jedini mir. I svasta smo lepo i manje lepo, al.sve smo to mi. Isto tako se i mi odusevljavamo Španijom, narodom, plažama, osmesima... P.S. A da, hvala vam za podršku oko Kosova i Metohije!", samo su neki od komentara naših ljudi.

Ovaj mali, ali izuzetno snažan gest ispred manastirskih zidina poslužio je kao podsetnik da prave moralne vrednosti i dalje žive u narodu, daleko od dometa savremenih kamera i kontrolora.

Bonus video: