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Kupovina stare kuće često znači da ćete naslediti poneki komad nameštaja, zaboravljenu kutiju ili stvari prethodnih vlasnika. Kejtlin, međutim, nije ni slutila šta je čeka kada se popela na tavan kuće iz tridesetih godina prošlog veka koju je nedavno kupila sa partnerom.

Ispod slojeva prašine čekali su ih zaključani koferi, stari uređaji i predmeti koje, po svemu sudeći, niko nije dirao decenijama. A onda su na jednoj torbi ugledali datum iz 1966. godine.

Kejtlin na TikToku dokumentuje renoviranje stare kuće, ali je početkom avgusta pažnju njenih pratilaca privuklo nešto sasvim drugo. Novi vlasnici odlučili su da detaljnije istraže tavan, prostor koji je, kako se čini, godinama ostao gotovo netaknut. Činjenica da je kuća pre njih pripadala samo jednoj porodici učinila je čitavo otkriće još zanimljivijim. Gore ih nisu dočekale samo uobičajene kutije sa starim stvarima.

Po tavanu su bili raspoređeni prašnjavi koferi i torbe, dok su neki predmeti bili sakriveni ispod prekrivača. Posebnu pažnju privukli su koferi koje nisu mogli odmah da otvore - neki su bili zatvoreni, a drugi zaključani. Umesto da ih nasilno otvore i rizikuju da oštete ono što se nalazi unutra, Kejtlin i njen partner pokušavali su da pronađu način da do sadržaja dođu bez uništavanja starih predmeta. A onda je počelo otkrivanje jednog po jednog delića prošlosti.

Tavan kao vremenska kapsula

U jednoj neobičnoj torbi, napravljenoj od materijala koji podseća na krzno, pronašli su kartu sveta i stare časopise. Među njima se nalazila publikacija sa oznakom DHPB, o kojoj Kejtlin, uprkos pretraživanju interneta, nije uspela da pronađe više informacija.

Tu je bio i časopis posvećen poštanskim markama, zbog čega su novi vlasnici počeli da nagađaju ko je mogao da koristi stvari koje su toliko dugo čekale na tavanu. Međutim, koferi i časopisi nisu bili jedino što je prethodna porodica ostavila za sobom.

Na tavanu su pronađeni i stari radio, gramofon i dva sata - predmeti koji danas izgledaju poput male vremenske kapsule iz života ljudi koji su nekada stanovali u toj kući.

Jedan datum pokrenuo je novu misteriju

Najzanimljiviji trag pojavio se na jednoj od pronađenih torbi. Pored imena bio je naveden datum isplovljavanja - 3. oktobar 1966. godine.

Upravo taj detalj otvorio je čitav niz pitanja. Kome je torba pripadala? Gde je njen vlasnik putovao? Da li je u pitanju bilo dugo putovanje brodom? I kako je torba na kraju završila zaboravljena na tavanu? Odgovori za sada ne postoje.

Datum ipak pokazuje da bi barem deo pronađenih stvari mogao da bude star oko šest decenija. Kejtlin nastavlja da istražuje ono što je pronašla i da otvaranje starih kofera dokumentuje na društvenim mrežama.

A misterija još nije završena - sadržaj svih zaključanih kofera još nije otkriven. Zato postoji mogućnost da se među njima krije još neki predmet, dokument ili trag koji bi mogao da otkrije kome su stvari pripadale i kakvu porodičnu priču čuva tavan koji je decenijama ostao netaknut

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Renoviranje kuće