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Ako ovih dana pregledate Instagram, gotovo je nemoguće da izbegnete talas retro portreta koji su preplavili fidove. Upečatljive frizure, vintidž odeća, zrnasta tekstura fotografija i studijska rasveta kao da su stigli vremeplovom direktno iz 1980-ih. Čini se da je Instagram pronašao novi način kako da veštačku inteligenciju pretvori u moćnu mašinu za nostalgiju.

Reč je o ChatGPT trendu fotografija iz 80-ih, koji se brzo pretvara u jedan od najvećih AI trendova 2026. godine.

Kako AI stvara portrete iz 80-ih

U svojoj srži, ovaj trend koristi veštačku inteligenciju za generisanje slika kako bi moderni selfi pretvorio u stilizovani portret inspirisan 1980-im. Umesto jednostavnog vintidž filtera, korisnici učitavaju svoje slike u ChatGPT i traže od njega da iznova izgradi celu scenu u duhu te decenije - od frizure i odeće do pozadine i teksture same fotografije. Rezultat ne pokušava samo da učini sliku starom, već da odgovori na pitanje: "Kako bih izgledao da je ova fotografija snimljena u 80-im?

Bujna kosa, košulje s dezenima, pantalone visokog struka i naočare s velikim okvirima; predimenzionirane jakne, oči uokvirene ajlajnerom i glomazne minđuše - sve su to elementi koji oživljavaju to doba. Fotografije su imale drugačiju teksturu, s mekim fokusom, vidljivom zrnatošću i toplim, blago izbledelim bojama.

Psihijatar dr Arun B. Neir dodaje da romantizovanje prošlosti nije novost. "U svakom periodu ljudi veruju da je vreme u kom su živeli bilo nekako bolje. Sada taj isti impuls vidimo kroz ove digitalno rekreirane fotografije." Nostalgija, ističe on, može da postane i oblik eskapizma od svakodnevnih pritisaka. Pogled na srećnije vreme nudi privremeni beg. Ta tendencija hrani i ono što on naziva "juvenoia" - strah da mlađe generacije čine svet gorim, sažet u poznatoj frazi "u naše vreme je bilo bolje".

Sociološkinja Džjoti S. Neir smatra da dublja privlačnost leži u potrebi za povezanošću. "Svet u kom živimo sve je više posredovan tehnologijom. Ljudi su stoga privučeni periodima koji povezuju s opipljivijim načinom života. Nostalgija povezuje lična sećanja s većim kolektivnim iskustvom", kaže ona, dodajući da u svijetu rastuće usamljenosti nostalgija pruža osjećaj pripadnosti.

Kako da i ja saznam kako bih izgledao/la u 80-im?

Za kreiranje svoje verzije ovog trenda nisu vam potrebne veštine uređivanja. Otvorite ChatGPT i učitajte jasnu, dobro osvetljenu fotografiju lica. Najbolje rezultate daju slike snimljene spreda ili pod blagim uglom. Zatim opišite estetiku 80-ih koju želite, uključujući odeću, frizuru, pozadinu i teksturu. Važno je naglasiti da vaše crte lica i ton kože treba da ostanu nepromenjeni.

Ako niste zadovoljni prvim rezultatom, doradite zahtev preciznim uputstvima umesto da krećete ispočetka. Upravo je mogućnost ponavljanja i dorađivanja ono što ovaj proces razlikuje od običnog filtera.

Nakon što učitate svoju fotografiju, možete da isprobate ovo uputstvo: "Transformiši moju učitanu fotografiju u realističnu fotografiju mene kakva bih mogao/mogla da izgledam tokom 1980-ih. Zamisli je kao glamurozni portret iz filma. Zadrži moje prepoznatljive crte lica i prirodni ton kože, ali dodaj bujnu kosu, šarenu odeću, masivan nakit, toplu studijsku rasvetu i zrnatost vintidž filma."

Nejasne uputstva poput "neka ovo izgleda kao 1980-e" često daje generičke rezultate. Budite što specifičniji kako bi slika bila ličnija.

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