Čarls Ingram tokom nastupa u britanskom kvizu „Želite li da postanete milioner“ 2001. godine

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U kvizu u kojem svaki odgovor može da vredi čitavo bogatstvo, jedan naizgled bezazlen zvuk postao je ključni deo priče o prevari. Britanski major Čarls Ingram stigao je 2001. godine do glavne nagrade u emisiji „Želite li da postanete milioner?“, ali milion funti nikada nije dobio. Njegov nastup proveravan je zbog sumnje da mu je kašalj iz studija pomagao da izabere tačne odgovore.

Slučaj je dve godine kasnije dobio sudski epilog: Ingram, njegova supruga Dajana i drugi takmičar Tekven Vitok proglašeni su krivim. Umesto života sa milionskim dobitkom, bračni par suočio se sa uslovnim zatvorskim kaznama i velikim troškovima postupka. Pregled slučaja Ingram

Prevarom pobedio u kvizu Milioner Foto: AMC / Everett / Profimedia

Nije čuo za pevača, ali je izabrao njegovo ime

Takmičari u „Milioneru“ često menjaju mišljenje, naglas razmišljaju i pokušavaju da eliminišu pogrešne odgovore. Kod Ingrama je, međutim, upravo način na koji je od nesigurnosti dolazio do konačne odluke privukao pažnju produkcije.

Jedno od pitanja odnosilo se na izvođača koji je 2000. godine objavio album „Born to Do It“. Ingram je iskoristio pomoć „pola-pola“, a zatim razmatrao grupu A1. Na kraju je odustao od tog izbora i odgovorio da je u pitanju Krejg Dejvid, iako je prethodno rekao da za njega nije čuo.

Tačan odgovor omogućio mu je da nastavi igru, ali je ostavio i pitanje: na osnovu čega je promenio odluku?

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1/6 Vidi galeriju Čarls Ingram tokom nastupa u britanskom kvizu „Želite li da postanete milioner?“ 2001. godine Foto: Prinscreen Youtube, Printscreen/Youtube

Slična situacija ponovila se pred sam kraj nastupa. Kada je trebalo da poveže barona Osmana sa gradom čije je preuređenje vodio, Ingram je najpre razmišljao o Berlinu. Ime urbaniste navodilo ga je na taj izbor, ali je na kraju zaključao Pariz - ponovo tačan odgovor.

Šta se događalo dok je razmišljao naglas

Dok je publika pratila takmičara i voditelja, za rasplet slučaja postalo je važno ponašanje ljudi u studiju. Prema tužilaštvu, Vitok je kašljem označavao tačne odgovore koje je Ingram izgovarao, a u prevari je učestvovala i njegova supruga Dajana.

Sumnja se zato nije zasnivala na običnom kašljanju, već na povezanosti tih zvukova sa ponuđenim odgovorima i odlukama takmičara. Nastup koji je trebalo da pokaže znanje postao je predmet analize signala iz studija. Porota je prihvatila slučaj tužilaštva i u aprilu 2003. donela osuđujuću presudu.

Posvađali se u garderobi, producenti sve čuli Foto: ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedna jedinica, sto nula i milion koji nije isplaćen

Završno pitanje tražilo je naziv broja koji se zapisuje jedinicom iza koje sledi sto nula. Ingram je ponovo prolazio kroz mogućnosti, da bi na kraju izabrao „gugol“.

Odgovor je bio tačan. Prošao je svih 15 pitanja i stigao do trenutka zbog kojeg takmičari dolaze u emisiju. Ipak, isplata je zaustavljena, a sumnje produkcije dovele su do istrage.

Zapali u dugove i skovali plan prevare Foto: Barry Batchelor / PA Images / Profimedia

Tako je pitanje koje mu je na snimanju donelo pobedu ostalo poslednja stanica pred skandal. Ček od milion funti nije se pretvorio u novac kojim je mogao da raspolaže.

Uslovne kazne i račun od 115.000 funti

Čarls i Dajana Ingram dobili su po 18 meseci zatvora uslovno, a Tekven Vitok 12 meseci, takođe uslovno. To znači da zbog te presude nisu otišli na izdržavanje zatvorske kazne.

Ni često pominjanih 115.000 funti nije bilo samo novčana kazna. Taj iznos obuhvatao je kazne i troškove postupka za bračni par, uključujući naknadno određene troškove odbrane.

Dobili 18 meseci zatvora i 2 godine uslovno Foto: Stefan Rousseau / PA Images / Profimedia

Ingram i njegova porodica nastavili su da negiraju prevaru, ali je slučaj ostao među najpoznatijim televizijskim skandalima. Četvrt veka kasnije, njegov nastup pamti se po kašlju koji je iz pozadine emisije dospeo u središte sudskog procesa.

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