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Odluka jednog oca da svojoj ćerki tinejdžerskog uzrasta zabrani odlazak na prenoćište kod prijatatelja izazvala je pravu buru i žustru raspravu među roditeljima na društvenim mrežama. Za razliku od većine roditelja koji se u ovakvim situacijama pozivaju na nered, buku ili nedostatak mesta u domu, ovaj čovek ima potpuno drugačiji motiv - bezbednost svoje porodice.

"Problem nije u povrenju, već u onome što ne mogu da kontrolišem"

Mando Arevalo podelio je na TikToku video-snimak koji je brzo dostigao više od pola miliona pregleda. U njemu je detaljno objasnio zbog čega je odlučno odbio molbu svoje petnaestogodišnje ćerke da noć provede van kuće.

„Moj odgovor je bio kratak i jasan: apsolutno ne. Nema govora o tome“, izričit je Mando.

On naglašava da ovakav stav ne potiče iz sumnje u sopstveno dete, već iz čiste opreznosti prema okruženju u kom bi se ona našla. Prema njegovom mišljenju, nemoguće je imati uvid u sve potencijalne rizike tuđeg domaćinstva.

Ovaj otac navodi niz pitanja koja ga muče pri samoj pomisli na prenoćište:

Ko sve boravi u toj kući tokom noći – starija braća, rođaci, komšije ili prijatelji?

Da li se u tom domu konzumira alkohol ili postoji oružje koje nije adekvatno obezbeđeno?

Da li su drugi roditelji uopšte prisutni i sposobni da drže stvari pod kontrolom? "Ne želim rizik za tuđe dete"

Mandovo pravilo važi u oba smera. Isto tako kako njegova ćerka ne odlazi kod drugih, tako ni druga deca ne mogu da prespavaju u njihovom domu.

„Odbijam da preuzmem odgovornost za tuđe dete tokom noći. Ukoliko se bilo šta nepredviđeno dogodi pod mojim krovom, sva krivica pada na mene, a to je rizik koji ne želim da prihvatim“, iskren je ovaj otac.

On dodaje da ne želi da žrtvuje sigurnost deteta samo da bi ispoštovao društvene običaje: „Neću stavljati bezbednost svoje ćerke na kocku samo zato što većina smatra da je spavanje kod drugara uobičajena stvar.“

Zaštita porodice ili preterana kontrola?

Njegova filozofija vaspitanja svodi se na vrlo jednostavnu formulu – druženje je dobrodošlo tokom dana, ali čim padne mrak, svako odlazi svojoj kući.

Odgovarajući na kritike da je previše strog ili da vrši pritisak na dete, Mando poručuje:

„Neko će ovo nazvati strogošću ili preteranom kontrolom. Za mene je to odgovorno roditeljstvo, zaštita porodice i postavljanje jasnih granica.“

Lavina reakcija na mreži

Objava je izazvala oprečna mišljenja. Veliki broj roditelja stao je na Mandovu stranu, ističući da bi svi trebalo da usvoje ovakav pristup.

„Svaka čast, svi roditelji bi trebalo da ukinu prenoćišta. Druženje preko dana je sasvim dovoljno, uveče svako ide svojoj kući“, glasi jedan od popularnijih komentara.

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