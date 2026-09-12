Zakovice na džepovima farmerki koje ojačavaju tkaninu i sprečavaju cepanje

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Gotovo svake farmerke imaju ga na istom mestu - mali džep ušiven iznad velikog prednjeg džepa sa desne strane. Premali je za telefon, nezgodan za ključeve, a danas u njega najčešće završe kovanice ili neka sitnica koju kasnije jedva uspemo da izvadimo.

Ipak, taj detalj nije nastao kao ukras niti je slučajno preživeo više od jednog veka.

Njegova prvobitna namena bila je da čuva džepni sat.

Priča nas vraća u 19. vek i same početke farmerki, kada su one bile izdržljiva radna odeća, a ne modni komad koji danas praktično svi imamo u ormaru.

Mali džep postoji još od prvih farmerki

Levi Strauss i krojač Jacob Davis dobili su 1873. godine patent za pantalone čiji su najopterećeniji delovi, posebno uglovi džepova, bili ojačani metalnim nitnama.

Priča počinje u 19. veku Foto: Zoonar/Hrecheniuk Oleksii, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Taj trenutak kompanija Levi Strauss & Co. smatra rođenjem plavih farmerki kakve poznajemo.

Originalne pantalone imale su dva velika prednja džepa, jedan zadnji i mali džep namenjen satu. Dakle, čuveni džepčić nije naknadno dodat kao modni detalj - bio je deo prvobitnog dizajna.

U kompaniji Levi Strauss & Co. i danas ga nazivaju "watch pocket", odnosno džepom za sat.

Zašto je satu bio potreban poseban džep?

Džepni satovi bili su uobičajeni krajem 19. veka, mnogo pre nego što su ručni satovi postali svakodnevica.

Problem je bio u tome što su farmerke prvobitno nosili ljudi koji su obavljali fizički zahtevne poslove. Ako bi osetljiv džepni sat završio u velikom džepu zajedno sa drugim predmetima, lako je mogao da se izgrebe ili ošteti.

Mali, odvojeni džep pružao mu je sigurnije mesto.

Zbog toga detalj koji danas deluje gotovo beskorisno zapravo predstavlja ostatak vremena u kojem je svaki deo radnih pantalona imao vrlo konkretnu funkciju.

Mali džep je služio za džepne satove Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da to zapravo nije "peti džep"

Mali džep često nazivamo "petim džepom", ali istorijski gledano to nije tačno.

Prve Levi's farmerke imale su ukupno četiri džepa - dva velika napred, mali džep za sat i samo jedan zadnji džep.

Pravi peti džep pojavio se tek 1901. godine, kada je dodat drugi zadnji džep.

Mali džep za sat je, dakle, stariji od jednog od velikih džepova koje danas smatramo potpuno standardnim delom farmerki.

Zašto ga i dalje imamo kada više ne nosimo džepne satove?

Džepni sat odavno nije predmet koji većina ljudi svakodnevno nosi, ali mali džep nije nestao.

Razlog je mnogo jednostavniji - postao je deo prepoznatljivog izgleda klasičnih farmerki.

Tokom decenija ljudi su mu pronalazili nove namene. U njega stavljaju kovanice, male ključeve, USB memorije, trzalice za gitaru i druge sitnice. Jedno vreme proširila se čak i priča da je napravljen za Zippo upaljač, ali to ne može biti njegovo originalno objašnjenje - džep je postojao decenijama pre nego što se Zippo pojavio.

Njegova namena se promenila, ali je dizajn opstao.

Zato sledeći put kada obučete farmerke i ugledate onaj mali džep za koji nikada niste znali šta biste s njim, zapravo gledate jedan od najstarijih detalja modernih farmerki - star više od 150 godina.

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