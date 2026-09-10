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Planeta ljubavi, lepote i harmonije 10. septembra ulazi u znak Škorpije. Venera predstavlja ljubav i privlačnost, ali se povezuje i sa materijalnim blagostanjem, uživanjem i udobnošću. Kada je u povoljnom položaju, podstiče nas da težimo sigurnosti i zaradi, ali bez pohlepe i tvrdoglavosti.

Venera u svakom znaku horoskopa provodi nešto više od mesec dana i tokom tog perioda naglašava njegove osobine i emocije. Zahvaljujući njenom uticaju, iz meseca u mesec preispitujemo svoja osećanja, potrebu za bliskošću i udobnošću, strahove u ljubavi, ljubomoru i vezanost za druge ljude.

Svaki znak Zodijaka postavlja drugačije uslove pred planetu ljubavi. Venera kao da oblači njegovo "odelo" i tokom narednih nedelja počinje da se ponaša u skladu sa njegovom prirodom.

Od 10. septembra Venera se nalazi u položaju koji se u astrologiji naziva izgon. Ulazi u znak kojim vladaju Mars i Pluton, pa u Škorpiji teško odvaja ljubav od strasti, patnje i potrebe za snažnim uzbuđenjima. Zbog toga bi privlačnost mogla da bude pogrešno protumačena kao prava ljubav.

Da li je reč o dubokim osećanjima ili prolaznoj strasti, biće jasnije tek kada Venera napusti Škorpiju i emocije se stišaju. Upravo u ovom znaku započinje i njeno retrogradno kretanje, zbog čega ćemo uticaj Venere u Škorpiji osetiti nekoliko puta, sve do januara 2027. godine, navodi astrološkinja Julija Gikis.

Retrogradno kretanje počinje 3. oktobra 2026. godine, kada se Venera zaustavlja na devetom stepenu Škorpije. Retrogradna će biti do 14. novembra, dok se već 26. oktobra vraća u znak Vage. Tada će nas naterati da se ponovo suočimo sa starim problemima u ljubavi i partnerskim odnosima.

Šta retrogradna Venera donosi svakom znaku od 3. oktobra do 14. novembra 2026. godine?

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

"Ako me ne voliš, nateraću te da me zavoliš" mogao bi da postane vaš opasan moto. Ne možete da primorate na ljubav nekoga ko je prema vama potpuno ravnodušan. Umesto toga, obratite pažnju na osobu koja je spremna da svoja osećanja pokaže konkretnim postupcima. Zvezde vam savetuju da ne pokušavate da manipulišete tuđim osećanjima.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Šta za vas predstavljaju ravnoteža i pravednost u vezi? Ako partneru ne pružate dovoljno ljubavi, da li možete da očekujete da on voli za oboje? Tim pitanjem moraćete ozbiljno da se pozabavite. Ako vam pomirenje sa bivšim partnerom bude delovalo lako i prirodno, moguće je da ta veza za vas još nije izgubila smisao.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Venera će vas naučiti da više uživate u onome što radite, ali će otvoriti i pitanja svakodnevnog života u porodici. Osećaj dužnosti i odgovornosti biće sastavni deo vaših odnosa. Ne zaboravite da teškoće ne treba da podnosite sami. Partnerstvo podrazumeva zajedništvo i u dobrim i u lošim trenucima.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ljubavni odnos bi mogao da se pogorša ako budete mislili isključivo na sebe. Venera izvlači na površinu skrivene slabosti, pa ćete morati da se suočite sa posledicama svojih postupaka. Rakovi koji su bili iskreni, odani i puni ljubavi mogu da očekuju da im partner uzvrati istom merom.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dom će postati središte vašeg interesovanja. Ako se u njemu više ne osećate prijatno, zapitaćete se šta morate da promenite. Venera otvara pitanja porodice, bliskosti i zajedničkog života. Razmišljaćete o tome šta možete da uradite kako biste sačuvali odnos i ponovo poželeli da vreme provodite zajedno. Neki Lavovi mogli bi ponovo da se posvete renoviranju ili uređenju doma.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Partner će vas naterati da razgovarate o temama koje ste do sada izbegavali. Venera će stvoriti okolnosti u kojima ćete i sami poželeti da započnete iskren dijalog. Moguće je poznanstvo preko dopisivanja, ali postoji opasnost da komunikacija potraje duže od same veze. Privlačnost koja se pojavi tokom putovanja mogla bi da vas zainteresuje, ali nemojte odmah da poklonite potpuno poverenje.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U ovom periodu mogli biste da postanete veoma posesivni u ljubavi. Ljubomora je složeno emocionalno stanje koje može ozbiljno da ugrozi odnos. Moraćete da poradite na samopouzdanju i otvoreno razgovarate o zamerkama koje imate prema partneru.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Mislili ste da sopstvena emotivnost više ne može da vas iznenadi, ali sada ćete shvatiti koliko ste zapravo osetljivi. Vaša harizma biće izuzetno naglašena i privlačiće zanimljive osobe. U ljubavi može da se probudi takmičarski duh, ali nemojte da ulazite u odnos sa nekim ko vam predstavlja samo izazov ili prolaznu zabavu.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lažne i prolazne zaljubljenosti pratiće vas u stopu. Sve što je skriveno, moglo bi da izađe na videlo, ali će vas upravo tajanstvene i zabranjene stvari najviše privlačiti. Zbog snažnih emocija mogli biste da zanemarite razum i previdite važne signale upozorenja. U ovom periodu bićete podložniji lošim navikama i tuđem negativnom uticaju.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Izbegavajte avanture u ljubavi, naročito ako tražite novog partnera. Retrogradna Venera može da stvori iluziju i navede vas da novom poznanstvu pripišete značaj koji ono zapravo nema. Ne treba potpuno da izbegavate upoznavanje novih ljudi, jer ćete možda kasnije shvatiti da vam određena osoba nije ušla u život zbog ljubavi, već da bi vam prenela važnu poruku ili informaciju.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tokom retrogradnog kretanja privlačićete mnogo pažnje, posebno kolega i nadređenih. Poznanstvo na poslu moglo bi lako da preraste u izlazak ili romansu. Ipak, pre nego što se prepustite emocijama, ne zaboravite da ćete sa tom osobom morati i dalje svakodnevno da sarađujete.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Novo poznanstvo moglo bi da se dogodi daleko od kuće, na putovanju ili odmoru. Venera može neočekivano da vas spoji i sa osobom koju ste nekada poznavali, ali upravo na mestu na kojem takav susret najmanje očekujete. Okruženje u kojem se budete nalazili, dodatno će pojačati emocije i učiniti doživljaj posebnim i nezaboravnim.