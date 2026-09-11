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Nova televizijska sezona na RTS-u donosi još jedno poznato lice u ulozi u kojoj ga publika do sada nije često viđala. Danijela Dimitrovska uskoro će stati pred kamere Javnog servisa kao voditeljka emisije u kojoj će učesnici predstavljati svoje neobične sposobnosti i talente koje do sada možda nisu imali priliku da pokažu široj publici.

Da je projekat već uveliko u pripremi moglo je da se nasluti i na društvenim mrežama. Na zvaničnom Instagram nalogu emisije pojavio se snimak iz bekstejdža na kojem Danijela uvežbava tekst, dok se ekipa priprema za početak snimanja.

„Tim je uveliko u pripremama, a materijala iza scene ne manjka“, stoji uz objavljeni tizer.

Sama Danijela još nije detaljnije govorila o novom angažmanu, ali će joj ova emisija otvoriti prostor da se publici predstavi van sveta mode i pokaže kako se snalazi u ulozi televizijskog domaćina.

Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog intimnog venčanja:

1/6 Vidi galeriju Danijela Dimitrovska Foto: Pritnscreen/Instagram

Istovremeno, RTS menja i raspored nekih već poznatih voditeljskih lica.

Milja Gogić i Milenko Krišan, koje su gledaoci pratili u Jutarnjem programu, ubuduće neće biti deo jutarnje postave. Ipak, oni ostaju na Javnom servisu i prelaze u drugi termin.

Njih dvoje zajedno će voditi emisiju zabavno-informativnog karaktera u dnevnom programu, a RTS je već potvrdio da je novi angažman deo predstojećih programskih promena.

Foto: RTS Printscreen

Promene se tu ne završavaju. Jutarnji program dobio je i novo lice, Minu Spasojević, koja se ekipi pridružila 5. septembra.

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